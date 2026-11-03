NY: Reconocen dominicano Nelson Ureña como Líder Comunal del Año

NUEVA YORK.- El dirigente comunitario y subsecretario de Participación Comunitaria del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Nelson Ureña, fue reconocido como «Líder Comunal del Año» durante la celebración del 27 aniversario de Premios Latino.

La distinción resalta la trayectoria de servicio social de Ureña y su compromiso con la comunidad dominicana y latina.

Ureña representa a una generación de dominicanos que han mantenido sus vínculos con la República Dominicana mientras participan activamente en la vida comunitaria de Nueva York. Su presencia en actividades sociales, políticas y solidarias lo ha convertido en una figura conocida dentro de distintos sectores de la diáspora.

TRAYECTORIA MARCADA POR EL SERVICIO COMUNITARIO

Más allá de su militancia y sus responsabilidades dentro del PLD, Ureña ha dedicado parte importante de su trayectoria al trabajo comunitario, promoviendo iniciativas de colaboración y apoyo a familias dominicanas tanto en Estados Unidos como en su país de origen.

Su vinculación con diferentes obras sociales y fundaciones refleja una vocación de servicio que trasciende fronteras. Para quienes valoran su trabajo, Ureña representa la solidaridad, la cercanía humana y el compromiso de mantener unida a la comunidad dominicana.

Su mayor fortaleza es precisamente esa combinación de liderazgo, relaciones humanas y disposición para colaborar con quienes necesitan apoyo.

27 AÑOS RECONOCIENDO EL TALENTO Y EL LIDERAZGO

Premios Latino, bajo la dirección de Félix Jerez, celebra 27 años de trayectoria distinguiendo a personalidades que contribuyen al desarrollo, la cultura, la comunicación, el emprendimiento y la participación comunitaria latina.

El reconocimiento a Ureña pone de relieve una dimensión fundamental de la diáspora: la labor de quienes, muchas veces lejos de los grandes escenarios, dedican tiempo y esfuerzo a fortalecer los vínculos sociales y culturales de sus comunidades.

UN RECONOCIMIENTO DE PROFUNDO SIGNIFICADO

Para Ureña, el premio «Líder Comunal del Año» representa un reconocimiento público a años de participación y servicio. También constituye una oportunidad para destacar la importancia del voluntariado, la solidaridad y la colaboración entre organizaciones dominicanas y latinas.

La historia de Ureña recuerda que el éxito de un dominicano en el exterior también puede medirse por el bienestar que ayuda a generar en los demás.

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