NY: PRM crea comisión consultiva de 15 miembros

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

NUEVA YORK.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Nueva York aprobó crear una comisión consultiva integrada por 15 miembros, ampliar su estructura dirigencial y establecer mecanismos de coordinación para gestionar solicitudes de empleo y pensiones.

Los acuerdos fueron adoptados este domingo durante una reunión entre representantes de la Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI) y de la Dirección Ejecutiva de la seccional.

Participaron el vicepresidente ejecutivo y presidente en funciones del PRM, Deligne Ascención; el director ejecutivo de la CNEI, Dionisio de los Santos; la enlace de las Seccionales del Exterior, Sarah Solís; el subsecretario de la Secretaría del Exterior, Edwin Tavares, y como testigos y facilitadores los diputados de ultramar Kenia Bidó y Cirilo Moronta.

COMISIÓN COORDINARÁ TRABAJOS POLÍTICOS Y ADMINISTRATIVOS

La comisión consultiva tendrá la responsabilidad de organizar, coordinar y consensuar los trabajos políticos y administrativos de la seccional.

Dentro de sus atribuciones estarán la coordinación del programa Verifícate, los procesos de cedulación y el empadronamiento de nuevos militantes y simpatizantes, así como la articulación de las distintas funciones administrativas. Las iniciativas deberán contar con la aprobación consensuada de sus integrantes.

Asimismo, se acordó aumentar la matrícula de vicepresidentes, subsecretarios generales y otras direcciones de la estructura partidaria, con el propósito de ampliar la participación dirigencial.

MANTENDRÁN COMISIÓN EJECUTIVA CONSENSUADA EN 2022

Otro de los acuerdos establece mantener la Comisión Ejecutiva consensuada en 2022. No obstante, se contempló la posibilidad de sustituir a quienes hayan fallecido, renunciado al partido o trasladado de manera permanente su domicilio a la República Dominicana o a otros países.

Entre las responsabilidades aprobadas también figura la gestión de casos prioritarios relacionados con oportunidades de empleo para dirigentes y miembros, así como la canalización de solicitudes de pensiones de quienes reúnan las condiciones requeridas.

La comisión tendrá, además, la responsabilidad de formular recomendaciones y promover iniciativas para fortalecer la unidad, la armonía y la convivencia interna mediante el diálogo y la búsqueda de soluciones consensuadas.

Como parte de las disposiciones, ningún dirigente podrá actuar individualmente ni presentar sugerencias ante las altas instancias del partido sobre asuntos de competencia de esta comisión sin que hayan sido previamente discutidos, consensuados y aprobados por sus integrantes. Las propuestas deberán contar con la aprobación y la firma de cada miembro.

En una sesión aparte, la CNEI sostuvo una reunión con los dirigentes Yulín Mateo, John Sánchez, Aris Guevara, Javier Fuentes, Altagracia Soldevilla, Margarita Pichardo, Rafaelito Núñez, Roberto Rojas, Arsenio Devares y Domingo Peña.

Los acuerdos están orientados a consolidar una dinámica de trabajo basada en el consenso, la responsabilidad compartida y el respeto a los procedimientos internos.