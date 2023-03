NY : Parada de El Bronx reconoce a Maritza Báez y Shadie Tineo

NUEVA YORK.- La Gran Parada Dominicana de El Bronx reconoció en su 34 aniversario a las destacadas damas Maritza Báez Rivas, vicepresidenta del desfile de Brooklyn, y Shadie Tineo, directora de Asuntos Comunitarios del INDEX en esta ciudad.

Ocurrió durante la celebración de la cuarta presentación de las candidatas a Reynas de cada provincia, realizado el pasado domingo en el restaurant Casa Del Mar.

Felipe Febles, fundador y director ejecutivo de la parada, dijo que «estos reconocimietos a estas destacadas dominicanas son por su esfuerzo, aportes y dedicación a la comunidad en el marco de las funciones que cada una representa».

«Este año estamos reconociendo personalidades que otros no toman en cuenta el trabajo que vienen realizando, por lo que esta parada, que este año será dedicada a la provincia de Montecristi, quiere honrarlas» , expresó.

Mientras que Maritza Baez Rivas dijo sentirse más que alagada por «haberme tomado en cuenta con este reconocimiento, que me motiva a seguir trabajando por mi comunidad desde la posición que ocupo en la dirección del desfile de Brooklyn» .

«Desde mi llegada a la ciudad de Nueva York me propuse hacer algo que vaya en beneficio de la comunidad que represento, para así dejar algún legado a las futuras generaciones», indicó.

Por su parte, Shadie Tineo, resaltó el esfuerzo que por 34 años viene realizando Febles en destacar a diferentes personalidades y provincias de la República Dominicana.

«Hoy que me toca a mí recibir este reconocimiento, quiero dedicárselo a dos personas importantes, Aris Guevara y a Juanita Martínez, quienes en mi trayecto en Nueva York han tenido una gran importancia», dijo.

«Fueron quienes me abrieron las puertas y más me han apoyado, a mi familia que me soporta y a mi amiga Jeysa, que me acompaña», señaló.

