NY: Sube a ocho muertos y 17 heridos por derrumbe edificio

NUEVA YORK.- Al menos ocho personas murieron y otras 17 resultaron heridas, siete de ellas menores de edad, tras el colapso de un edificio de tres pisos en el barrio Flatbush, de Brooklyn.

El derrumbe arrastró la pared lateral de una estructura vecina y dejó al descubierto el interior de varios departamentos.

El colapso se produjo a las 4:00 de la tarde del miércoles en el 1321 de la avenida Flatbush, esquina Bedford, en la zona conocida como Little Haiti.

El cuerpo de la octava víctima fue rescatado la mañana de este jueves, apenas una hora después del hallazgo de los otros fallecidos, según informó ABC News.

El edificio siniestrado, construido en 1930, contaba con cuatro unidades habitacionales y estaba ocupado al momento del colapso, confirmó la Policía de Nueva York (NYPD).

HERIDOS Y OPERATIVO DE RESCATE

De los 17 heridos, dos se encuentran en estado crítico y 15 estables, entre ellos un bombero con lesiones leves. Las autoridades no han dado a conocer las identidades de las víctimas fatales.

Más de 250 bomberos y paramédicos del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) trabajaron durante toda la noche entre los escombros. Una compañía que patrullaba el área llegó en menos de un minuto y comenzó de inmediato la evacuación del edificio adyacente, informó el jefe del FDNY, John Esposito.

Los equipos removieron escombros con hachas y picos, con apoyo de unidades caninas y drones. Al menos dos sobrevivientes fueron sacados en camilla y una mujer fue rescatada con vida más de dos horas después del colapso.

OBRA EN TERRENO LINDANTE

Junto al edificio derrumbado operaba un sitio en construcción en el 2625 de Bedford Avenue, con permiso activo para excavación y cimentación. Según el Departamento de Edificios de la Ciudad (DOB), los trabajadores realizaban tareas de excavación en el momento exacto del colapso.

El DOB había aprobado planes para un edificio de tres pisos en ese predio, aunque un proyecto de nueve plantas de uso mixto aún aguardaba autorización.

Los registros municipales indican que en abril pasado la misma dependencia sancionó a un contratista de demolición por derribar una estructura en ese lote pese a una orden de suspensión de trabajos. La infracción figura como resuelta.

«Cuando se excava muy profundo junto a un edificio existente, eso puede generar problemas al desestabilizarlo; si no se toman las precauciones adecuadas, a veces esto es lo que ocurre», explicó Glenn Corbett, profesor asociado de ciencias del fuego en el John Jay College of Criminal Justice, a CBS News.

Las autoridades aclararon que aún no se ha establecido una relación causal entre las obras y el siniestro.

INVESTIGACION EN CURSO

La comisionada del FDNY, Lillian Bonsignore, advirtió que las tareas de búsqueda continuarán por varios días. «Sabemos que no hemos terminado aquí, y es probable que no terminemos en bastante tiempo. Las unidades están realizando un trabajo peligroso y heroico», dijo.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó la situación de «increíblemente difícil» y señaló que los equipos debían moverse entre «escombros precarios» y «huecos peligrosos bajo la superficie».

El DOB emitió una orden de suspensión total de trabajos para el sitio en construcción e inició inspecciones de estabilidad en edificaciones cercanas. La Fiscalía del Distrito de Brooklyn abrió una investigación conjunta para determinar si hubo conducta criminal.

El concejal Farah Louis, representante de Flatbush, describió las imágenes como «desgarradoras» y aseguró que su equipo está en contacto con las familias afectadas.

La Cruz Roja Americana habilitó un centro de recepción para los desplazados en el YMCA de Flatbush, en el 1401 de la avenida Flatbush.

Las autoridades pidieron a quienes no puedan comunicarse con personas que pudieran haber sido alcanzadas por el derrumbe que llamen al 311, o al (212) 639-9675 desde fuera de la ciudad.

jt-am