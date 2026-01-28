NY: Nueva ley local exige avisos de transparencia para inquilinos

NUEVA YORK.- Desde este lunes el Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda de la ciudad de Nueva York (HPD) implementará la Ley Local 86 (LL 86) de 2025, que garantiza a los inquilinos información clara y accesible sobre si sus viviendas están sujetas a regulación de alquileres.

“La Ley de Transparencia de Alquileres es una forma sencilla pero eficaz de garantizar que más de dos millones de neoyorquinos que viven en viviendas con alquileres regulados conozcan su situación y no se les cobre de más”, declaró la concejala Sandy Nurse, principal promotora del proyecto de ley. “Una notificación clara y accesible empodera a los inquilinos y proporciona una salvaguarda fundamental contra la desregulación de la vivienda asequible”.

De su lado, AnnMarie Santiago, subcomisionada de la Oficina de Cumplimiento y Servicios Vecinales, recordó que en los últimos años, nuestros esfuerzos de control se han centrado en la transparencia y en garantizar que los inquilinos tengan la información necesaria sobre sus viviendas”

“Queremos que los inquilinos puedan ver las quejas y las infracciones en sus edificios y en toda la ciudad, comprender los pasos a seguir y sentirse seguros al tomar medidas cuando algo no está bien. La Ley de Transparencia de Alquileres se basa en este trabajo, proporcionando otra vía clara y accesible para que los inquilinos conozcan sus derechos y comprendan la situación de su vivienda”, declaró.

Según la ley LL86, todos los edificios de viviendas que contengan una o más unidades con alquiler regulado deben colocar un aviso en un área común del edificio, tanto en inglés como en español, informando a los inquilinos de que existen unidades con alquiler regulado en el edificio y explicando cómo averiguar si su unidad es una de ellas.

El aviso, que deberá colocarse en un lugar visible del edificio, deberá indicar lo siguiente:

“Este edificio contiene una o más unidades sujetas a la Ley de Estabilización de Alquileres de 1969. Para saber si su unidad está registrada como de alquiler estabilizado, comuníquese con la División de Vivienda y Renovación Comunitaria del Estado de Nueva York (DHCR) llamando al 718-264-3800 o visitando el sitio web www.hcr.ny.gov”.

Agrega que los propietarios deben presentar un registro anual ante la DHCR y proporcionar a cada inquilino una copia de la información correspondiente a su unidad.

Advierte quienes no cumplan con este requisito pueden estar sujetos a sanciones.

El aviso también debe incluir la dirección del edificio y el número de registro de la propiedad. Para los propietarios, el aviso requerido está disponible en inglés, español y otros idiomas en el sitio web del HPD, en la sección de avisos obligatorios.