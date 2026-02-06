NY: Mujeres en Dinámica reconoce neurólogo dominicano

Carlos Williams

NUEVA YORK.- El Mujeres en Dinámica, que conducen Niurka Rivera y Providencia Rossi, reconocerá al neurólogo y profesor dominicano radicado en Virginia, Estados Unidos, Carlos Williams, por su valiosa trayectoria profesional y compromiso humano, en el marco de la conmemoración del Mes de la Patria.

La distinción forma parte del especial “Grandes Dominicanos en el Exterior”, una iniciativa que busca resaltar el aporte de los quisqueyanos que han trascendido fronteras y se han convertido en referentes de excelencia en su profesión o áreas de trabajo.

Williams ha dedicado décadas al ejercicio de la medicina y a la formación académica, consolidándose como un ejemplo de superación y servicio para la diáspora dominicana. Su carrera refleja no solo logros científicos, sino también una vocación orientada al bienestar social y al fortalecimiento de la comunidad.

El reconocimiento será transmitido este sábado 7 de febrero a las 4:00 de la tarde a través de YouTube y de diversas plataformas televisivas, incluyendo TV Quisqueya, La Hora TV, Vega TV y MNN Canal 4.

Con este homenaje, Mujeres en Dinámica reafirma su compromiso de visibilizar historias que inspiran orgullo dominicano y que evidencian el impacto positivo de los dominicanos en el escenario internacional.