NY: Llaman a periodistas a votar masivamente en comicios CDP

NUEVA YORK.- La Comisión Electoral del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) en Nueva York exhortó a sus miembros a que acudan a votar el viernes 29 de agosto, día en que será elegida la nueva directiva de ese gremio.

Informó que las votaciones serán desde las 10:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche en el recinto de la Fundación Juan Pablo Duarte, localizado en el 408 de la avenida Fort Washington, en el Alto Manhattan.

Dijo que en el proceso electoral participan las planchas # 1, encabezada por Lissette Montolíó, y la # 3, que encabeza Ibelka Ureña.

La Comisión Electoral, encabezada por Gladys Sánchez, Francisco Medina, Benjamín Valverde y María Sánchez, pidió a los votantes que una vez depositen su voto, despejen el área de votación, lo que permitirá agilizar el trabajo de conteo de los sufragios.