NY: LF participa como orador principal Montessori Model UN

NUEVA YORK.- El expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, participó como orador principal en el Montessori Model United Nations (MMUN), celebrado en el Salón de la Asamblea General de la sede de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York.

Fernández fue invitado en su calidad de presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) y de la Global Foundation for Democracy and Development (GFDD), así como expresidente de la Federación Mundial de Asociaciones de las Naciones Unidas (WFUNA, por sus siglas en inglés).

En su intervención, destacó el impacto positivo que este tipo de iniciativas académicas tiene en la formación integral de los estudiantes y su efecto transformador en las nuevas generaciones, llamadas a liderar en un contexto internacional cada vez más complejo y desafiante.

“Cuando miro a mi alrededor en esta sala, no veo niños jugando a la política. Veo futuros líderes, futuros agentes de cambio, futuros arquitectos del mundo que surgirán en las próximas décadas. Y eso me llena de esperanza, una esperanza que necesitamos con urgencia en estos tiempos difíciles”, expresó.

Asimismo, el intelectual y político evocó con emoción sus años de estudiante, recordando su primera visita a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Señaló que en aquel entonces jamás imaginó que, años más tarde, regresaría a ese mismo escenario para dirigirse al mundo como jefe de Estado de la República Dominicana.

En el marco de la ceremonia de apertura del vigésimo aniversario del Montessori Model UN, el expresidente fue reconocido por sus aportes al sistema de las Naciones Unidas y por su labor en la promoción de los valores democráticos, especialmente a través del impulso a los Modelos de Naciones Unidas en la República Dominicana.

El reconocimiento fue entregado por Judith Cunningham, directora ejecutiva del Montessori Model UN. Al agradecer la distinción, Fernández exhortó a los jóvenes a perseverar en el camino de la educación y la preparación académica, como pilares fundamentales para la construcción de sociedades basadas en el consenso, la paz y la prosperidad.

En la actividad también participaron Judith Cunningham; Su Excelencia, el embajador Omar Said Al Kathiri, representante permanente del Sultanato de Omán ante las Naciones Unidas; y Su Excelencia, Dionisio da Costa Babo Soares, representante permanente de Timor-Leste ante las Naciones Unidas, así como funcionarios del sistema multilateral y organizadores de la conferencia.

El Montessori Model UN convoca anualmente a más de cuatro mil estudiantes provenientes de instituciones educativas de distintas partes del mundo, consolidándose como uno de los modelos de Naciones Unidas con mayor nivel de participación internacional.