NY: Incendio en restaurant dominicano deja familias a la intemperie

NUEVA YORK.- Un incendio se desató el miércoles en una popular cervecería al aire libre en East Harlem, destruyendo parte del local antes de propagarse a un edificio residencial.

Según el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), las llamas se reportaron en Santiago’s Beer Garden alrededor de las 6:00 de la tarde.

El fuego en el restaurante dominicano, ubicado en la Primera Avenida, se propagó rápidamente, alcanzando el segundo y tercer piso de un edificio residencial contiguo, y posteriormente al cuarto piso.

Una persona resultó herida a causa del incendio, que fue extinguido por 175 bomberos de 45 unidades.

El local estaba cerrado cuando comenzó el incendio.

La causa del siniestro aún se encuentra bajo investigación.

«Había como un bote de basura en llamas, lo que provocó que el fuego se propagara al interior, y luego siguió avanzando», declaró Matthew Fermin, propietario del restaurante dominicano.

La Cruz Roja llegó al lugar para ayudar a los residentes del edificio que resultaron desplazados por el incendio. Se cree que al menos dos familias fueron desalojadas.