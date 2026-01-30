NY: Identifican dominicana murió en incendio en El Bronx

Cynthia Ruiz Lara

NUEVA YORK.- Como Cynthia Ruiz Lara fue identificada la dominicana que falleció el pasado domingo a causa de un fuego originado por un fallo en el cableado eléctrico en un apartamento del sector University Heights, en El Bronx.

Reportes iniciales indican que vecinos habían percibido olor a gas antes de que se produjera una fuerte explosión en el edificio donde residía Ruiz Lara.

El fuego se propagó rápidamente hacia los pisos superiores, provocando daños estructurales en al menos una docena de apartamentos.

Al ingresar al edificio, los bomberos encontraron a Ruiz Lara inconsciente. A pesar de los intentos de reanimación, fue declarada muerta en el lugar.

Otras 14 personas resultaron heridas, entre ellas la pareja Ruiz Lara, quien fue trasladada a un hospital en estado crítico.

Familiares de la víctima aseguran que Ruiz Lara ayudó a otros ocupantes a escapar del incendio.

