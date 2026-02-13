NY: Espaillat encabezará celebración Mes de la Historia Afroamericana

Adriano Espaillat

NEW YORK.- El congresista Adriano Espaillat encabezará su celebración anual del Mes de la Historia Afroamericana el domingo 22 de febrero a las 3:30 de la tarde, en el Parque Estatal Denny Farrell Riverbank, localizado en el 679 de Riverside Drive (Oeste de la calle 145).

El evento de este año, organizado por Espaillat en colaboración con el Teatro de Repertorio de East Harlem, contará con la participación de Blue Notes de Harold Melvin, Natasha C. Coward, Petawane, Kenny Woo y Thaddeus Birkett.

La actividad es abierta al público y gratis.