NY: Tenía orden deportación dominicano ultimado por policía
NUEVA YORK.- El dominicano ultimado el domingo en El Bronx por un policía fuera de servicio durante un intento de asalto tenía una orden de deportación activa.
Lahione Soto, de 30 años, había ingresado de manera irregular a Estados Unidos en junio de 2024 por la frontera de Texas, pero fue liberado bajo las políticas de la administración Biden y estaba a la espera de una audiencia de inmigración programada para enero.
Como no se presentó, fue declarado en rebeldía y recibió una orden de deportación.
El 15 de mayo, Soto fue detenido en Manhattan y acusado de hurto menor, posesión de propiedad robada y posesión de herramientas de robo, luego de que agentes lo sorprendieran intentando sacar correspondencia de un buzón postal con pegamento y un cinturón.
Pese a los cargos y a la orden de deportación pendiente, Soto fue liberado sin fianza debido a las reformas de justicia penal vigentes en Nueva York. Las autoridades confirmaron que permaneció bajo citaciones judiciales en julio, pero nunca fue detenido por ICE.
El domingo, mientras cometía un nuevo asalto junto a un cómplice en El Bronx, fue abatido por un policía fuera de servicio.