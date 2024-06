NY: Defensa Bob Menéndez tilda de ‘mentiroso’ a testigo dominicano

José Uribe

NUEVA YORK.- El preciado testigo de la fiscalía en el juicio por soborno del senador Bob Menéndez se mostró cortésmente combativo el martes mientras los abogados defensores trataban de hacer agujeros en su testimonio y retratarlo como un mentiroso habitual.

José Uribe pasó un tercer día en el estrado de los testigos, un día después de decirle al jurado que el demócrata se atribuyó el mérito en 2020 de evitar que las investigaciones del estado de Nueva Jersey afectaran su negocio de seguros.

Los fiscales dicen que Menéndez usó su poder como senador para ayudar a tres empresarios de Nueva Jersey durante cinco años a partir de 2018 a cambio de sobornos de lingotes de oro, cientos de miles de dólares en efectivo y un Mercedes-Benz.

Menéndez, de 70 años, ha esperado con ansias el contrainterrogatorio, diciendo en distintas ocasiones al salir de la corte en los últimos días que la verdad saldría a la luz cuando los abogados defensores fueran contra Uribe.

Los abogados defensores intentaron repetidamente dañar la credibilidad de Uribe, destacando los delitos que Uribe confesó cuando se declaró culpable en marzo de cargos de conspiración y soborno. En ese momento, accedió a testificar contra Menéndez y otros dos empresarios, todos los cuales se habían declarado inocentes antes del juicio de un mes de antigüedad.

El abogado Lawrence Lustberg, que representa al empresario Wael Hana, confrontó repetidamente a Uribe con las mentiras que había dicho para proteger y construir sus compañías de seguros, incluso después de que una condena penal anterior significaba que ya no tenía licencia para dirigir una empresa.

«Diré que he mentido en el pasado», dijo Uribe.

A pesar de que Lustberg y el abogado Adam Fee, que representa a Menéndez, a veces alzaban la voz cuando hacían preguntas, Uribe mantuvo la compostura mientras desviaba algunas preguntas y disputaba las afirmaciones de Fee de que había mentido en el estrado de los testigos el viernes y el lunes.

«No, no lo hice, señor», dijo Uribe.

A veces, los abogados parecían tener éxito en obtener respuestas sobre Menéndez que diferían de su testimonio anterior.

Incluso el juez Sidney H. Stein, quien probablemente sentenciaría a Uribe en una fecha futura, se metió en el interrogatorio sobre lo que Uribe esperaba obtener al admitir los delitos y cooperar.

«Mi objetivo es hacer lo mejor para mí mismo al obtener una mejor sentencia», respondió Uribe.

Ataques personales

Durante un receso con el jurado fuera de la sala, el juez dijo a los abogados defensores que no les permitiría preguntarle a Uribe sobre un accidente automovilístico, su falta de pago de la manutención de los hijos durante un período de tiempo, su historial en relación con lo que el juez describió solo como «clubes de striptease» y su falta de pago de algunas facturas de tarjetas de crédito hace 14 años.

Lustberg dijo que quería usar la información sobre los «clubes de striptease» para contrarrestar la descripción de Uribe de sí mismo como «un niño del coro».

«Con todos los delitos de los que se ha declarado culpable, no creo que ese sea realmente su problema», respondió el juez.

Lustberg también argumentó que el hecho de que Uribe no pagara la manutención de los hijos en un momento dado mostraría al jurado que sus repetidas afirmaciones de que estaba dedicado a su familia no siempre eran ciertas.

Lo admitido por Uribe

Uribe ha testificado que proporcionó un pago inicial de 15,000 dólares en 2019 por un Mercedes-Benz para la novia de Menéndez y organizó pagos mensuales de automóviles de 2019 a 2022 a cambio de los esfuerzos del senador para asegurarse de que su empresa no se viera afectada por las investigaciones penales de Nueva Jersey de una empresa de camiones que pertenecía a su amigo.

Dijo que Hana le había dicho que Menéndez podría ayudar a que los problemas legales desaparecieran a cambio de entre 200,000 y 250,000 dólares. Uribe dijo el martes que nunca contribuyó con dinero a los 120,000 dólares que otros finalmente pagaron a Menéndez.