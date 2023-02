NY: Cuestiona anuncio presidente JCE y exige respeto para diáspora

Esteban Cabrera

NUEVA YORK.- El autor del libro “La Cara Rota de la Diáspora”, Esteban Cabrera, cuestionó el anuncio del presidente del pleno de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, sobre el objetivo de esa institución de empadronar a más de un millón de dominicanos en el exterior.

Cabrera, fundador del Proyecto Exigimos Respeto para la Diáspora (PRO-ERD), como una respuesta de la comunidad dominicana a la indiferencia de las autoridades e instituciones dominicanas acreditadas en el exterior a los problemas que la afecta, envió una carta al Pleno de ese órgano electoral en la que advierte sobre las consecuencias que podrían correr las elecciones dominicanas en EE.UU si la Junta no hace los correctivos para «evitar la repetición de todos los flagelos que afectaron el proceso electoral del 2020 en el exterior».

“No necesitamos un millón de empadronados, necesitamos respeto de la JCE”, afirmó.

LA CARTA

“La presente cumple con el propósito de expresar al Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) nuestra preocupación como ciudadano dominicano y director de medios que investigó el fraude electoral a la tercera diputación de ultramar y el desfalco a los fondos electorales del proceso de 2020 que afectó severamente la imagen de esa institución, no solo ante la diáspora, sino, ante la comunidad internacional y el Departamento de Estado Norteamericano”, dice en su primer párrafo la misiva.

Agrega que «es buena la idea sobre el crecimiento del padrón electoral del exterior hasta el millón de empadronados, pero, nos sorprende que usted, como presidente del Pleno, anuncie esa proyección sin mostrar garantía de que la JCE ya no podrá desacatar sentencias del TSE. La JCE tiene que dar garantía de que no quemarán y desaparecerán votos nulos otra vez. Que los fondos electorales no volverán a ser malversados por los funcionarios de las OCLEEs-OPREEs, cumpliendo órdenes superiores. El pleno tiene que esclarecer denuncias recientes y demostrar que no ordenó abrir una oficina de la JCE en la Casa Dominicana de Pennsylvania, para que funcione como un comité de base del PRM en Hazleton, PA. El pleno debe demostrar con hechos que no apoya las acciones irregulares del anterior, sometiendo a la justicia a todos los implicados en las irregularidades de las elecciones pasadas en el exterior. Y finalmente, que la JCE hará lo necesario para evitar que el Tribunal Federal del Circuito Este del estado de Pennsylvania no anule las elecciones dominicanas en territorio norteamericano por la falta de acciones y correctivos”.

Finalmente, Cabrera advierte a los miembros del pleno que el anuncio de su presidente sobre «la proyección de crecimiento del padrón electoral en el exterior sin los cambios estructurales que ameritan las OCLEE-OPREE solo servirá para aumentar los gastos de unas elecciones desacreditadas, estériles y sin méritos, en las que la diáspora ya no cree ni las ve como una conquista, razón por la que los niveles de abstención suben en la misma proporción que crece el padrón, que fue desde un 49.94% en 2012, y un 54.96 % en 2016 a un 78.21% en 2020».