NY: Candidato a diputado pide «menos promesas y más atención para la diáspora»

NUEVA YORK.- El candidato a diputado del partido Alianza País, Juan Villar, llamó al presidente Luis Abinader y a los demás políticos que aspiran a la presidencia a que «prometan menos y hagan más por los dominicanos en el exterior».

Indicó que las veces que Abinader y los mandatarios que le precedieron han venido a Estados Unidos «nos han llenado de sueños y promesas que nunca cumplen».

«Pero eso no es lo peor. Lo peor es que lo siguen haciendo y la gente los sigue aplaudiendo cada vez que repiten una mentira sobre otra. Eso tiene que cambiar, y para eso hay que legislar y exigir más respeto para nuestro colectivo», declaró Villar en el programa «Levántate NY», que produce Rafael Díaz Cepín, donde fue entrevistado por Providencia Rossi, Luis Amadis y Rafael Ozoria.

Recordó que «este gobierno anunció que iba a comprar un edificio en Nueva York para mudar todas sus oficinas a ese espacio. No lo hizo y ningún legislador lo ha cuestionado, nadie le ha pedido explicaciones porque los diputados que tenemos llegaron al Congreso para legislar con una línea partidaria y tienen prohíbido cuestionar las decisiones del Ejecutivo o de su partido».

«No creo en la agenda de los predestinados. Yo creo en una agenda comunitaria. Y en ese sentido, aclaro que no quiero llegar al Congreso para legislar para ningún partido, sino para trabajar por y para la comunidad que nos elija», declaró Villar, fundador, junto con Moisés Pérez, de Alianza Dominicana.

DIPUTADOS HAN FALLADO

Criticó que después de tanta lucha para lograr el voto del dominicano en el exterior «los diputados que hemos elegido nos hayan fallado, pero también lo hemos hecho nosotros por haberlos elegido».

Explicó que llegar al Congreso para legislar con una línea partidaria es un error. «Una vez que tu llegas al Congreso, tu no eres peledeísta, perremeísta ni de la Fuerza del Pueblo o Alianza País, no eres de ningún partido. Tu eres un dominicano al que se le ha dado una tarea, la de representar a una comunidad, y como tal, debes velar por el bienestar y los mejores intereses de ese conglomerado, por encima de cualquier línea partidaria».

Agregó que «queremos llegar al Congreso para elevar el nivel de cultura sobre lo que es legislar. Legislar no es solamente levantar la mano para aprobar o rechazar un proyecto de ley. Legislar es fiscalizar al Poder Ejecutivo, demandarle que cumpla con sus compromisos y las promesas que hace».

OFICINAS EN EL EXTERIOR

«También entendemos que cada legislador de ultramar debe tener al menos una oficina en la demarcación que representa. Además abogaremos por un ministerio para los dominicanos en el exterior y la creación de una oficina legal que asesore y proteja a los dominicanos de la diáspora que inviertan o quieran invertir en la República Dominicana», declaró Villar, quien cuenta con casi 33 años de servicios a la comunidad dominicana.

El también exdirector de escuela de Nueva York afirmó que «el Estado dominicano debe legislar por el bienestar de sus ciudadanos, donde quiera que vivan».

Recordó que fue cofundador, junto con Moisés Pérez, de Alianza Dominicana «y he estado en todos los momentos importantes que se han vivido en esta comunidad».

«Esa trayectoria limpia me lleva a sentir optimismo y me da seguridad en esta coyuntura histórica que se me ha presentado para trabajar por el bienestar de la diáspora», declaró.

jt/am