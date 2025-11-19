NY: Buscan joven dominicano desaparecido desde el sábado

Rubén Ravelo Rosa

NUEVA YORK.- Un joven de origen dominicano fue declarado desaparecido desde la noche del pasado sábado.

Rubén Ravelo Rosa salió de su casa en la avenida Corona, de Queens, descalzo y sin lentes.

Su famila informó que «es una persona con retraso y ese día se comportó si coherencia y de manera extraña».

La última vez que fue visto vestía un jacket azul, camisa roja y jean azul.

Si lo ha visto, llame al (718) 476-9317 o (718) 520-9200.