NY: Asesinan dominicano para robarle una cadena en El Bronx
NUEVA YORK.- Un hombre de origen dominicano fue asesinado a balazos en un proyecto de vivienda pública (NYCHA) de la avenida Croes, en el sector de Soundview, de El Bronx.
Kelvin Mosqueda, de 34 años, supuestamente fue ultimado por al menos dos hombres que, según su familia, lo atracaron para despojarlo de una cadena de oro.
«Yo no sé quién fue que me hizo ese daño a mi hijo. Solamente le pido al Señor que perdone a esa persona», expresó entre lágrimas su madre a la cadena de noticias Univision.
0 Comments
Nuevos
Comentarios en linea
Ver todos los comentarios