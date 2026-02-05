NY: Alcalde Mandani insta a desamparados a buscar refugios

NUEVA YORK.- El alcalde Zohran Mamdani anunció que las terminales de LinkNYC en toda la ciudad están reproduciendo un anuncio de servicio público (PSA) que insta directamente a las personas sin hogar de Nueva York a buscar refugio y conectarse con los servicios de la ciudad ante las peligrosas bajas temperaturas.

El video también brinda orientación a los neoyorquinos que están preocupados por alguien que ven en la calle, explicando cómo solicitar ayuda utilizando los quioscos de LinkNYC. Cualquier persona puede usar las terminales para hacer una llamada gratuita al 311 o conectarse directamente con los servicios de emergencia presionando el botón rojo del 911.

“Con temperaturas tan bajas, estar al aire libre puede ser mortal. Estos quioscos están por todas partes, son de uso gratuito y pueden ser una salvación”, declaró Mamdani.

De su lado, Nick Colvin, director ejecutivo de LinkNYC, dijo que se enorgullece de colaborar con la administración Mamdani para «ayudar a mantener a nuestros vecinos más vulnerables seguros, abrigados e informados”.

«Durante las condiciones climáticas invernales extremas es fundamental que los neoyorquinos sepan que pueden usar cualquier quiosco de LinkNYC para conectarse con refugios, comedores comunitarios, centros de calefacción y el servicio 311 de forma gratuita», advirtió.

Se espera que el anuncio de servicio público reciba millones de visualizaciones en los próximos días. Cada terminal de LinkNYC incluye un teclado para realizar llamadas gratuitas al 311, así como una conexión directa al 911 para emergencias.

El anuncio forma parte de un esfuerzo integral del gobierno para brindar refugio a las personas que se encuentran a la intemperie y conectarlas con servicios de apoyo continuo. Desde el comienzo de las condiciones climáticas invernales extremas, la ciudad ha proporcionado alojamiento en refugios a casi 1000 personas.

A principios de esta semana, el alcalde se unió a la comisionada del Departamento de Servicios Sociales (DSS), Molly Wasow Park, para anunciar la apertura de un nuevo refugio Safe Haven, cuya puesta en marcha se aceleró en respuesta a la ola de frío. La administración también ha ampliado las unidades de alojamiento individual, diseñadas para los neoyorquinos que se han mostrado reacios a utilizar las opciones de refugio tradicionales.

La ciudad continúa desplegando unidades móviles de calefacción con personal clínico y servicios, junto con centros de acogida mejorados, para garantizar múltiples opciones para que las personas puedan salir de la calle y protegerse del frío.

“El anuncio de hoy se trata de brindar ayuda a las personas dondequiera que se encuentren. Si estás en la calle, queremos que estés a cubierto. Si te preocupa alguien, la ayuda está a solo una llamada de distancia. Estamos aquí y estamos listos para ayudar”, dijo Mamdani.