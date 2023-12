NY: Acusado asesinar dominicana, su esposo e hijo dice escuchaba voces

Hanoi Peralta, su hijo Kayden Rivera y su esposo Jonathan Rivera.

NUEVA YORK.- Un joven de 19 años, sospechoso de un espantoso triple asesinato de una familia dominico-boricua en El Bronx afirmó que «escuchaba voces» mientras estaba cuidando a su medio hermano de 5 años justo horas antes de que asesinara a puñaladas al niño y a sus padres.

El sospechoso, identificado como Jayden Rivera, un estudiante universitario del norte del estado, estaba siendo retenido en la unidad psiquiátrica del Westchester Medical Center, donde espontáneamente le dijo al personal médico que «hizo algo mal y que había matado a alguien», dijo el jefe de detectives de la NYPD, Joseph Kenny, en una conferencia de prensa.

Los investigadores estaban trabajando en reunir pruebas y esperaban acusar al joven problemático de los asesinatos de su padre Jonathan Rivera, la novia de su padre, Hanoi Peralta, y el hijo pequeño de la pareja, Kayden Rivera, cuyos cuerpos mutilados fueron descubiertos en su edificio de apartamentos en Mott Haven temprano el domingo, dijo Kenny.

Antes de las puñaladas, el sospechoso le había dicho a su madre que «escuchaba voces», según Kenny.

«Después, cuando regresó a casa, le dijo a su madre de nuevo que escuchaba voces y que pensaba que el Sr. Rivera y la Sra. Peralta iban a lastimarlo».

El joven estaba cuidando al pequeño Kayden mientras su padre y su novia salían en una cita de «pintura y sorbo» el sábado por la noche mientras reconciliaban su relación.

Pero Kenny dijo que en dos momentos durante la noche, los vecinos escucharon a alguien en el pasillo gritando el Padre Nuestro en español y escucharon a un hombre y una mujer gritando alrededor de las 2:00 a.m. del domingo.

Alrededor de las 6:40 a.m. del domingo, la policía que respondía a una llamada al 911 descubrió a Rivera, de 38 años, en un charco de sangre en el pasillo del primer piso del edificio de 33 años de Peralta en el 674 de East 136th Street, con heridas de puñal en el pecho.

La policía entró al apartamento y encontró a Peralta en un dormitorio, también muerta con múltiples puñaladas, dijeron los policías. El pequeño hijo de ella y Rivera fue descubierto en un colchón de aire apuñalado una vez en el pecho y ocho veces en el torso hasta el punto de que estaba «descuartizado», dijo Kenny.

La policía recuperó un cuchillo de cocina pequeño y una olla abollada en la escena, dijo Kenny.

«Parece que después de ser apuñaladas, las víctimas fueron golpeadas con la olla hasta el punto de que quedó abollada», dijo el jefe.

Fuentes policiales dijeron que el adolescente ensangrentado más tarde se presentó en el departamento de su madre en el Bronx y ella llamó al 911.

Fue llevado por los servicios de emergencia al Westchester Medical Center en Valhalla, donde permaneció el martes, aunque las fuentes dijeron que se esperaba que fuera trasladado al Hospital Bellevue en Manhattan.

El abuelo del niño asesinado, Miguel Rivera, de 60 años, dijo que no hubo signos de conflicto en la familia y que Jonathan Rivera nunca favoreció a ninguno de sus cuatro hijos, incluido el hijo mayor ahora sospechoso de matarlo.

«No veo nunca como algo celoso en Jayden», dijo el abuelo el martes. «Nunca vi a Jonathan tomar partido por uno u otro. No, no, no. Nunca. Nadie toma partido.

«El año pasado estábamos aquí para Acción de Gracias y Jayden estaba aquí y estaba jugando».

El abuelo afligido añadió: «Mi corazón está roto por mi bebé, mi nieto más joven».

«Siento que esto no debería pasar», dijo. «El día que me lo dijeron, pensé que esto era como una película o algo así. Pero, no. Ahora es real».

Un amigo de la familia dijo que Jonathan Rivera y Peralta se separaron hace aproximadamente un año pero estaban reconciliando las cosas en los últimos meses, y tuvieron una noche de cita en una fiesta de «pintura y sorbo» la noche antes de ser asesinados.

Eusebio Baez, quien dijo que conocía a Rivera desde hacía 20 años, dijo que el padre de cuatro hijos tenía dos trabajos, incluido como conserje en la escuela de Kayden, para consentir al niño.

Dijo que Jayden Rivera es estudiante en la Universidad Estatal de Nueva York en Oswego después de obtener una beca para la escuela estatal y que Jonathan también tenía dos hijas mayores que viven en Connecticut.

Baez recordó cómo su viejo amigo mimaba a Kayden y a la madre del niño, diciendo que «amaba tanto a esa mujer».

«Un tipo tan dulce con un corazón de oro», dijo Baez. «No venía de mucho, no tenía mucho, pero sacrificó todo por sus hijos».