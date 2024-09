NY: Actriz Dascha Polanco expresa con orgullo su ascendencia dominicana

Dascha Polanco

NUEVA YORK.- La actriz Dascha Polanco, famosa por su papel en la serie «Orange Is The New Black», expresó con orgullo su ascendencia dominicana y cómo esta ha sido clave en su carrera en Estados Unidos. Durante una reciente entrevista en Nueva York, Polanco habló de su vida, logros, desafíos y el dolor de haber perdido a su madre y a su pareja, el productor dominicano Juan Abreu, en febrero de 2022.

Con energía y autenticidad, la actriz compartió cómo esas pérdidas han influido en su vida cotidiana y en su proceso de sanación. Polanco, ha ganado dos premios SAG como parte del mejor reparto de televisión. Reflexiona sobre el impacto que el trabajo arduo de sus padres en República Dominicana ha tenido en su ética laboral.

A pesar de enfrentar estereotipos, Polanco destacó que la fuerza del sueño y la autoconfianza la han llevado a donde está hoy.

«Es fundamental seguir adelante a pesar de las inseguridades y enfocarse en lo que uno realmente quiere y ama», afirmó.

Además, la actriz reveló que ha recibido propuestas para trabajar en películas en República Dominicana. Sin embargo, está considerando estas oportunidades, motivada por su amor por su país de origen y la riqueza de su cultura.

Polanco compartió una inspiradora historia de lucha y perseverancia. La actriz resalta que ser auténtica y llevar su bandera en alto ha sido fundamental para su éxito en la industria del entretenimiento.