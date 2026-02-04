NY: A 17 años prisión condenan dominicano baleó exnovia

NUEVA YORK.- A 17 años de prisión y cinco en libertad condicional fue sentenciado un dominicano que en 2023 baleó en la cara a su exnovia por celos afuera de una discoteca en El Bronx (NYC).

Arturo Paulino, de 30 años, se había declarado culpable el 25 de noviembre de 2025.

Según la evidencia, Paulino esperó a su exnovia, 39 años, afuera de una discoteca. Cuando la víctima salió y subió a su vehículo con otro hombre, el ahora condenado se acercó en su auto, le disparó en la cara y huyó.

Aunque sobrevivió, la mujer sufrió una fractura de mandíbula, perdió varios dientes y debió someterse a numerosas cirugías reconstructivas durante dos años.

El tiroteo fue captado por cámaras de seguridad, según las autoridades.

jt-am