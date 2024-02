Nunca se pierde…siempre se aprende…!!

El AUTOR es abogado. Reside en Santo Domingo

A veces caemos en la trampa de creer que el fracaso es el fin de todo, pero en realidad es solo el comienzo de una nueva oportunidad de aprendizaje. Cada fracaso trae consigo una perspectiva valiosa sobre lo que funcionó bien y lo que no, y esta información puede ayudarnos a tomar decisiones mejor sustentadas en el futuro.

El fracaso nos enseña a ser humildes y a reconocer nuestras limitaciones y debilidades. Aceptar nuestros errores y aprender de ellos nos ayuda a crecer como personas y a desarrollar una mentalidad de crecimiento, en lugar de una mentalidad de fracaso.

Esta reflexión que compartimos al inicio de la presente entrega viene dada en ocasión de las recién pasadas elecciones municipales en donde el Partido Revolucionario Moderno (PRM) se impuso por un amplio margen a su favor sobre la Alianza Rescate RD que representaba a la gran mayoría de los partidos de la oposición.

Y enfocaremos nuestra atención, sobre todo, a aquellos partidos que no recibieron el favor de la mayoría de los votantes en las diferentes demarcaciones electorales que conforman la geografía nacional, y de manera especial, a aquellos que conforman la referida alianza Rescate RD.

La clave para sacar el máximo provecho de nuestros fracasos es tener una actitud positiva y verlos como oportunidades de aprendizaje. En lugar de centrarse en lo que no funcionó, enfóquese en lo que puede aprender de la situación. Pregúntese: ¿Qué puedo hacer de manera diferente la próxima vez? ¿Qué he aprendido de esta experiencia?

Como recomendación especial a los partidos que conforman Rescate RD, desde experiencias ya verificadas y opiniones externadas, y como forma de enseñanzas tomadas del recién pasado proceso electoral, habrán de seguir desarrollando o incorporando los siguientes pasos con el fin de lograr resultados más favorables en el próximo evento electoral.

En primer lugar, se hace necesario procurar un rápido encuentro entre los antiguos compañeros y amigos Danilo Medina y Leonel Fernández, ambos presidentes del PLD y la Fuerza del Pueblo, respectivamente.

La emotividad en países como el nuestro juega un papel de primer orden al momento de decidir ejercer el voto, por lo que un eventual encuentro entre esos dos líderes de la oposición, sin lugar a dudas despertaría esa chispa de emotividad y entusiasmo que ha estado dormida en el voto boschista desde el 2020.

Ambos líderes habrán de ponerse de acuerdo sobre la necesidad de llevar un candidato único que represente el voto opositor al gobierno de Luis Abinader.

Es indispensable diseñar una estrategia publicitaria conjunta que llegue por igual a todos los rincones del territorio nacional dando a conocer la voluntad firme de trabajar juntos para desplazar al PRM de la administración de la cosa pública.

La elaboración de planes de acciones conjuntos en todas las demarcaciones electorales del país que garanticen coherencia y coordinación en los trabajos de campo.

Aquellos candidatos a Senadores, de cualquiera de los partidos que conforman la Alianza, que estén conscientes de que no tienen la más mínima posibilidad de ganar, deben ceder su espacio a aquellos que cuentan con un buen posicionamiento en las mediciones.

Un discurso claro y unificado entre los dirigentes políticos que conforman la Alianza Rescate RD traería confianza entre los militantes y simpatizantes de los diferentes partidos que la conforman.

Por el momento, ninguno de los opositores, ha construido un discurso sensato, vigoroso y unificador respecto a Rescate RD. Todos ellos parecen vivir ensimismados en la reivindicación de su propia figura, y sus propias siglas. A diferencia del discurso oficialista que luce compacto y unificador.

Resulta urgente una mayor presencia de los altos dirigentes en los diferentes medios de comunicación promoviendo la Alianza y en defensa de sus postulados.

De no darse estas iniciativas no me cabe dudas de que seguirán aflorando en la Alianza Rescate RD la confusión, los cambios y desavenencias, lo cual le pondría la cosa fácil al Presidente Abinader y al PRM para que se anoten la mayor ganancia en el próximo certamen electoral a celebrarse en mayo.

Y recordar que jamás se pierde, siempre se aprende.

