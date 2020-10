Nuevos Impuestos transitorios por la crisis

La propuesta impositiva de nuestro Presidente, no es definitiva. Él pide un consenso para financiar la debacle en que nos dejó el PLD y reconoce que hay mucha evación tributaria, cercana al 60%.

Todos queremos una reforma fiscal integral y a grandes dilemas, grandes soluciones.

Como experto tributario quiero aportar un poquito al tema que se debatirá por meses en el Congreso.

Hoy me refiero a una ley que carece de un reglamento como es la ley de Actualización Patrimonial aprobada al vapor a principios del 2020 y que la gente del cambio ve que su implementación no traerá los miles de millones que se esperan, porque carece de principios tributarios equitativos, con un alto sacrificio o gasto tributario agregado, como dicen los técnicos.

Luis Abinader entiende que el Estado debe procurar un sistema tributario que logre financiar las obligaciones de Estado y proteger nuestros derechos, es decir que dicha amnistía impulsada por ley 46-20 de actualización patrimonial, más esta cuasi reforma tributaria provisional, sugerida, creo será positiva a medias.

Esto así, ya que el sistema tributario y fiscal en este país mantiene un margen de inequidad para los que aportamos la mayoría de los ingresos (clase media); los privilegios fiscales se mantienen a favor de los financistas y oligopolios privados, obteniendo estos privilegios y beneficios eternos, sacrificando a la clase media que paga los platos rotos en esta “democracia”.

Amnistías promovidas desde la alcurnia y élites que ostentan el poder, su influencia en la reforma tributaria es evidente, siendo una expresión de poder de quienes administran las redes del poder, y cargan en la clase media y los pobres, sus pecados capitales para generar más profits y saludar con sombrero ajeno a sus marionetas que le hacen el coro.

El diseño de la estructura fiscal y tributaria es símil a la pobreza, desigualdad, hambre y violencia por su concepción regresiva y adolece de criterios de equidad para todos los que aportamos al fisco. Esta cuasi reforma fiscal es una fotografía de nuestros males y enfermedades.

¿Qué hacer?

Dar incentivos fiscales en función de factores de la producción, como son, la creación de empleos por cada peso invertido o sea incentivos fiscales en función del valor agregado que genere el proyecto, con lo cual se estaría promoviendo industrias agro, turísticas y ensambladoras que utilicen en una mayor proporción materia prima de origen nacional o exentas vías DRCAFTA.

Resulta claro que lo fiscal este país debe mejorar y ser acorde a las necesidades del Estado.

Mire: No pagan impuestos la industria que se crean bajo el paraguas del clúster de zonas francas que defienden a capa y espada la ley de secreto bancario. No está demás señalar que la transparencia es vital en administrar mejores los recursos públicos. No paga impuestos la industria extractiva (minería artesanal y sus derivaciones), no paga impuestos el rico y el privilegiado, los minimizan. Empecemos por ahí.

Pero por donde es que empiezan. Mire: Gravar un 8% las ganancias extraordinarias por diferencias de ejercicios contables obtenidas por las empresas grandes, antes y durante la pandemia, así como al consumo en moneda extranjera a través de tarjetas de crédito, débito, además cobrar el impuesto sobre la renta al salario número 13 (regalía pascual al que reciba más de 35 mil pesitos devaluados al mes), suspender la exoneración para la importación de maquinarias de juegos de azar.

¡A Casinos turísticos, no, ojo!! Aplicar un impuesto a los servicios que ofrecen Netflix, YouTube, Spotify, etc., y dar un nuevo tratamiento a las distintas figuras impositivas de aplicación suspendidas o pospuestas en los últimos ocho ejercicios fiscales, como por ejemplo gravar la importación de GLP con US$174.50 más por tonelada métrica y poner una tasa de 25% a la importación de maquinarias y aparatos para aires acondicionados. ¿Rompimos DRCAFTA?

La que apuesto no pasará es cargar 1% anual a todos los activos financieros netos de las entidades de intermediación financiera, que será deducible del ISR.

Te lo cobro y después te lo acredito, no sé, explíquenme.

Idea final: Bancos y similares porque no levantan el velo del secreto bancario al DGII y reporten los depositantes mensuales con promedios de millones con ocupaciones liberales para saber quién es quién. Ah, eso no se puede, verdad. Empiecen por ahí.

Paguemos todos o rompamos este drama de lloradera de los que dicen no tener nada y cuando le piden su declaración por ir con funciones al gobierno, se destapan con más millones en activos que Bill Gates. johnsanchez44@hotmail.com

