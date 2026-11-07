Nuevo presidente paraguayo acelera devolución de depósitos

El presidente interino de Paraguay, Pedro Alliana, también garantizó garantizó que los jubilados recibirán sus haberes el próximo 17 de noviembre.

ASUNCIÓN.– El presidente interino de Paraguay, Pedro Alliana, ordenó acelerar la devolución de los depósitos a los ahorristas de Ueno Bank y garantizó que los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) recibirán sus haberes el próximo 17 de noviembre.

Las instrucciones fueron impartidas por Alliana en su primer discurso a la nación, este 7 de noviembre, tras asumir la Presidencia luego de la destitución de Santiago Peña.

El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, y el presidente interino del Banco Central del Paraguay (BCP), Pedro Acosta, informaron que 1,196,000 ahorristas se beneficiaron de la garantía estatal en dos días, con desembolsos que ascienden a 996,000 millones de guaraníes, equivalentes a unos 160 millones de dólares.

ACELERAN DEVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS

El Banco Central anunció que los pagos continuarán durante este fin de semana. Tras completar la primera fase para depositantes con hasta 10 millones de guaraníes (unos 1,600 dólares), el proceso contempla anticipos de hasta 121 millones de guaraníes por ahorrista.

El límite máximo de cobertura del Fondo de Garantías alcanza los 228.3 millones de guaraníes, equivalentes a poco más de 36,500 dólares.

Por otro lado, el presidente del IPS, Derlis León, confirmó que más de 90,000 jubilados cobrarán el 17 de noviembre. Asimismo, informó que los 32,000 beneficiarios que recibían sus pagos mediante Ueno Bank están siendo trasladados a otras ocho entidades bancarias.

ALLIANA ORDENA RESARCIR A LOS AFECTADOS

En su primer mensaje como jefe de Estado, Alliana aseguró que su Gobierno no dejará desamparados a los afectados por la crisis financiera de Ueno Bank y ordenó tomar medidas inmediatas para garantizar la devolución de sus recursos.

«No los vamos a dejar solos. Ordeno que se tomen acciones inmediatas para resarcir a los ahorristas», afirmó, al señalar que tendrán prioridad los sectores menos favorecidos.

El mandatario, cuyo período de Gobierno se extenderá hasta agosto de 2028, también anunció que presentará próximamente ante el Congreso un proyecto integral para racionalizar el gasto público y eliminar erogaciones superfluas.

«Necesitamos urgente ahorrar recursos para destinarlos a los sectores que más precisan para su promoción humana y social», expresó.

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