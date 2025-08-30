Nuevo centro de estudios marinos en Central Romana

Corte de cinta inaugurando MARE~RD

LA ROMANA, República Dominicana. – La Fundación Dominicana de Estudios Marinos (FUNDEMAR) inauguró las instalaciones del Centro Investigativo MARE-DR, un espacio para el estudio de los arrecifes de coral y la protección del hábitat marino de la República Dominicana.

El centro, ubicado en la zona costera de Bayahibe, fue construido sobre un terreno de más de 2,250 mts2 donados por la empresa Central Romana Corporation, Ltd.

FUNDEMAR es una organización dedicada a la conservación, investigación y educación sobre los ecosistemas marinos y su biodiversidad.

Bajo la dirección ejecutiva de Rita Sellares es un centro pionero a nivel internacional en la reproducción asistida de corales marinos con fines de resguardar especies de corales caribeños y reintegrarlos al mar.

CENTRAL ROMANA COMPROMETIDO CON EL MEDIO AMBIENTE

El doctor Leo Matos, vicepresidente ejecutivo de Central Romana, resaltó que es un orgullo para la empresa acompañar a FUNDEMAR en este proyecto.

Reafirmó el compromiso común con la conservación de los recursos naturales y puntualizó que “…desde Central Romana creemos que la protección de nuestros ecosistemas marinos requiere alianzas sólidas y visión de largo plazo”.

La nueva edificación MARE-DR está dedicada a la memoria de Idelisa Bonnelly, fundadora de dicha la institución, y quien fuera la primera bióloga marina dominicana.

MÁS SOBRE EL APOYO DE CENTRAL ROMANA

Por más de una década, el soporte y contribución de Central Romana ha sido clave para la expansión de FUNDEMAR y su investigación de biodiversidad marina.

En años recientes, la empresa respaldó el proyecto de adecuación y reinserción de tres ejemplares de manatíes que estaban en cautiverio y fueron liberados con éxito..

