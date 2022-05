NUEVA YORK: UASD reconoce al cónsul dominicano Eligio Jáquez

NUEVA YORK.- La rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Emma Polanco, reconoció al cónsul general de la República Dominicana en esta ciudad, Eligio Jaquez, por sus aportes a esa institución educativa, la más vieja de América.

El reconocimiento fue aprobado a unanimidad por el Consejo Universitario, por entender que Jáquez ha sido un fiel cooperador de la UASD, ofreciendo un espacio físico en la sede consular para instalar las oficinas de universidad, la cual está permitiendo que los dominicanos y dominicanas continúen sus estudios fue de República Dominicana.

Polanco, quien llegó a esta ciudad el pasado miércoles acompañada de otros altos funcionarios de la UASD, dijo «la labor positiva de Jáquez al frente del Consulado ha sido beneficiosa para la comunidad y de mucho éxito para el gobierno del presidente Luis Abinader».

Asimismo, destacó el alto significado que para los dominicanos tiene la decisión de Jáquez de ceder un espacio dentro del Consulado para instalar las oficinas de la UASD.

“Con la apertura de la UASD se ha logrado que dominicanos que salieron del país sin haber concluido sus estudios profesionales puedan hacerlo de forma virtual y los que deseen cursar maestrías, diplomados y especialidades también podrán hacerlo”, afirmó.

Precisó que las autoridades de la UASD se sienten orgullosas de tener una persona en el Consulado que tiene las puertas abiertas de esa dependencia gubernamental para todos y en especial a los que desean seguir progresando por el camino de la educación.

Por su parte, Jáquez dijo que “con el sentimiento más elevado del alma, agradezco el gesto de alto centro de estudios de movilizarse en masa para traer este reconocimiento dentro de su agenda en la capital del mundo”.

«Esta tarde la UASD viene agradecer esa apertura que ha recibido de nosotros, pero quiero decir que el mérito no es nuestro, que en nombre del Estado Dominicano y la comunidad dominicana de aquí, hemos abierto las puertas del Consulado a esa institución educativa para que irradie con sus enseñanzas. Así que no, el mérito no es nuestro, es de ustedes, de las autoridades de la Universidad, de la magna rectora, de los vicerrectores, decanos y el equipo administrativo, por lo que le decimos muchas gracias”, expresó.

Agregó que “ustedes nos dan fuerzas para mantener el orgullo de ser dominicano y por ello quiero empinar mi voz para decir que ¡viva la República Dominicana!”.

El acto se realizó en el 650 W de la calle 168, en el Alto Manhattan, donde está ubicado el Alumni Auditorium de la Universidad de Columbia, y contó con la asistencia de unas 300 personas, entre ellas el congresista Adriano Espaillat, el senador demócrata Robert Jackson, el asambleísta Manny de los Santos y el doctor Rafael Lantigua.

