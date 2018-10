NUEVA YORK: Organizan 30 aniversario Parada Dominicana Bronx

NUEVA YORK.- Marchan a ritmo acelerado los preparativos para la celebración del 30 aniversario de la Gran Parada Dominicana del Bronx.

Como arte de los mismos hubo un encuentro social en The Máster Hall, ubicado en el 1710 de University Bronx, al que asistieron miembros de la directiva de la organización encabezados por su director ejecutivo y fundador, Felipe Febles; una comisión del Instituto Duartiano, líderes comunitarios y otros invitados especiales.

Miguel Estrella, presidente del Instituto Duartiano en Nueva York, dijo que Febles con La Gran Parada Dominicana del Bronx ha elevado el valor de la comunidad dominicana en este condado.

Febles, a su vez, agradeció el respaldo de la comunidad durante los casi 30 años de la entidad que él dirige. “No ha sido un trabajo fácil, pero nos llena de orgullo trabajar para la comunidad y dejar un legado a nuestros sucesores”, expresó.

Febles presento a la actriz y modelo Ana Mora, quien será la coordinadora del certamen para escoger a las reinas de la próxima edición de la Parada. Esta última se comprometió a organizar una actividad muy diferente de las anteriores.

“Trataremos de tener una representante por cada provincia del país. Nuestras niñas van aprender todo lo necesario para una buena representación”, dijo.

Para participar en este reinado las reglas son en categoría infantil tener de 5 a 10 años y para ser Reina de la Gran Parada y Duartiana, tener entre 16 y 23, haber nacido en la República Dominicana o en los Estados Unidos con uno de sus padres dominicano. Los teléfonos de contacto son 718-993-4463 y 347-515-4120.

En la gran noche del primer escrutinio de las candidatas participaron las niñas Isabella Mora, Julissa Abreu, Reiny Fernández y Scalet Almanzar, quienes representaron distintas provincias dominicanas.

En el acto fueron reconocidos Jensyn Beltrán, de la empresa Nationwide Insurance; Maggy Betances, de Felps y Sensus Hair Styler; la actriz y modelo Ana Mora y Dulce Paulino. Además fue entregada la medalla al mérito y colaboración a los comunicadores Jose Zabala, de Zabalaaldia; Juan El Patrón Corniel, de El Patrono on The Way; Max Quintanilla, de Shinito Del Bronx; César Romero. del programa Hechos y Gentes; Julio Colon y Máximo Flores.

Para la ocasión hubo rifas de canastas de la empresa Cibao Meat Products y fueron presentados artistas artistas de diferentes géneros, entre ellos Juancky “La Diferencia”, Deziree, JFAB G & Paola Fabre y Roly Kingswag.

