NUEVA YORK: Muere en incendio un niño dominicano de siete años

Roberto Resto

NUEVA YORK.- Un niño de siete años y origen dominicano murió en un incendio en un edificio residencial del sector Washington Heights, en el Alto Manhattan.

El muerto es Roberto Resto, quien había llegado recientemente a Nueva York desde República Dominicana, donde actualmente reside su mamá.

El el siniestro también resultaron heridas otras cuatro personas, entre ellas un bombero y la abuela del menor, de 54 años, cuyo estado es critico

Más de 70 bomberos acudieron al inmueble ubicado cerca del cruce de la calle 178 Oeste y la avenida Broadway.

Fior Pérez corrió hacia a la calle, alarmada de ver su edificio en llamas. Y al salir, observó el angustiante momento cuando su vecino trataba de encontrar y salvar a su hijo.

«El niño se escondió y lo buscaban y al papá hasta se les quemaron las manos y lo sacaron sin ropa porque él no quería dejar a su niño. Los bomberos lo sacaron y no se pudo hacer nada. Entonces, parece que el niño se escondió y cuando lo encontraron estaba totalmente quemado», explica Pérez, vecina del tercer piso en el edificio.

Catorce unidades del Departamento de Bomberos respondieron al siniestro, que según explican ocurrió en el sótano y en el primer piso del inmueble.

El niño y su padre vivían en el sótano.

«Yo solo pido que Dios ayude a su familia con resignación y conformidad porque es algo terrible. El papá se abrazaba conmigo y me decía yo no quiero vivir , yo no quiero vivir sin mi hijo, me decía», comenta Pérez.

Vecinos describen a la familia Restos como trabajadora, humilde y dulce. Sandra Castro, otra vecina, se unió en solidaridad con la familia Restos y dijo que «pienso en mi niño, pienso en lo que la madre estará pasando, el dolor. Si a mí que no soy nada, me da una sensación de ganas de llorar porque es un niño tan pequeño».

Tras la tragedia, vecinos y amigos de la familia se unieron en apoyo para crear una página GoFundMe. Ellos describen a Robert como un niño amoroso y con el dinero recaudado esperan poder enviar de regreso los restos del niño a los brazos de su madre en República Dominicana.

El Departamento de Bomberos ha informado que la causa de este mortal incendio fue accidental debido al cableado eléctrico y tomacorrientes múltiple.

jt/am