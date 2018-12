Nueva tecnología para reducción de la pérdida de cabello en pacientes con quimioterapia

ISLAS CAIMÁN.– La institución pionera de Islas Caimán Health City Cayman Islands, vuelve a marcar una gran diferencia en El Caribe y las Américas, ofreciendo un novedoso sistema que ofrece a los pacientes con cáncer de mama y otros tipos de cáncer con tumores sólidos, la oportunidad de reducir la pérdida de cabello que produce la quimioterapia mediante el uso de una máquina llamada DigniCap.

De acuerdo con la oncóloga de Health City, la Dra. Vineetha Binoy, DigniCap es el primer sistema automático de enfriamiento del cuero cabelludo aprobado por la FDA para tratar la pérdida de cabello inducida por la quimioterapia. Mientras esta máquina es utilizada en los centros de tratamiento de cáncer más importantes de los Estados Unidos, es la primera vez que se usa esta tecnología en la región del Caribe para pacientes, que de una u otra manera, tienen que lidiar con los efectos devastadores de la pérdida del cabello.

La Dra. Vineetha explicó que el enfriamiento del cuero cabelludo funciona al contraer los vasos sanguíneos que suministran los folículos pilosos y, debido a esto, “la quimioterapia no llega a los folículos pilosos, lo que evita que se dañen”.

La máquina DigniCap reemplaza un sistema manual de “gorra” fría que en Health City se utilizó durante aproximadamente dos años, cortesía de una donación de la Fundación de Cáncer de Mama de las Islas Caimán. El nuevo DigniCap, que hace circular aire fresco alrededor del cuero cabelludo mientras el paciente está sentado durante la quimioterapia, no tiene que cambiarse manualmente cada 25 minutos, lo que mejora significativamente la comodidad del paciente.

En los Estados Unidos, el costo del tratamiento con Dignicap se estima entre $ 300 y $ 600 por mes, lo que equivale a un costo total entre $ 1,500 y $ 3,000 por el tratamiento completo. Como las compañías de seguros de salud todavía no aprueban este sistema universalmente, para la mayoría de los pacientes esto es un gasto directamente de su bolsillo. Sin embargo, Health City ofrece este servicio a todos sus pacientes de forma totalmente gratuita.

La oncóloga de Health City señaló que un diagnóstico de cáncer es “a menudo el punto más bajo en la vida de cualquier persona, al no tener control, en ningún aspecto, de lo que está sucediendo con su tratamiento… la técnica de enfriamiento es una opción personal, así como la opción de preservar su cabello y no tener que usar pelucas o cabello sintético, esto esencialmente les da una

sensación de control sobre lo que está sucediendo”. Además de aumentar la autoestima del paciente, la Dra. Binoy afirma que “se ha encontrado que este sistema ayuda a los pacientes a enfrentar mejor el proceso de la quimioterapia”.

La oncóloga advirtió que el beneficio de la técnica de enfriamiento del cuero cabelludo no se extiende a todos los pacientes ni a todos los regímenes de quimioterapia, es beneficioso solo para un número selecto de pacientes bajo ciertos regímenes de quimioterapia y cáncer. No es para todos, no es una solución universal, pero es una solución u opción para muchos pacientes “.