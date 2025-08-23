NUEVA JERSEY: Gala de Parada Dominicana será con Villalona

El artista celebra 50 años de carrera en este Día del Merengue

Nueva  Jersey.- La gala de la Gran Parada Dominicana de New Jersey será amenizada por el famoso merenguero Fernando Villalona y si orquesta.

Mantilla, presidenta de la junta directiva de la parada, dijo que la misma se realizará en THE VENETIAN, el jueves 4 de septiembre 2025, desde las 9 de la noche.  

El Festival y Parada Dominicana del estado de Nueva Jersey arriban al 36 aniversario de su fundación.

 En este año 2025 estarán dedicados al Distrito Nacional y tendrá como mariscal al  cónsul dominicano en New Jersey, Francisco A. Santana Suriel (Bertico).

En la gala, como ha sido su tradición, serán reconocidas varias personalidades y entidades hispanas por su trayectoria y aportes a la comunidad dominicana. 

