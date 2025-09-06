Nueva directiva Adompretur filial Constanza asume gestión

CONSTANZA.- La Asociación Dominicana de Prensa Turística (ADOMPRETUR), filial Constanza, juramentó su nueva directiva para el período 2025-2027. El acto estuvo encabezado por la presidenta nacional de la entidad, Sarah Hernández.

La integran Esmil Hernández, secretario general; Riquevis Tiburcio, subsecretario; Mimelphys Batista, directora de Finanzas; Edgar Acevedo, director de Relaciones Públicas; Emilio Puello, director de Relaciones Institucionales.

También Víctor Manuel Peralta, director de Cultura y Turismo; Hilario Hernández, director de Eventos; Abraham Medrano, director de Capacitación; Ramón Gratereaux Quezada, vocal.

Hernández destacó el compromiso de la filial con el fortalecimiento del periodismo turístico y el desarrollo sostenible de Constanza como destino.

PARTICIPANTES EN LA CEREMONIA

Estuvieron presentes en la ceremonia autoridades locales y nacionales, entre ellas el alcalde de Constanza, Francisco Marte; Vinchy Rodríguez (Clúster Ecoturístico y La Esquina Gastrobar), Aurobix Sánchez, Nerisy Colón (representación de ALFRIDOMSA).

Evelyn Durán (representante la Diputada Gabriela Abreu), Víctor Abreu (Ruta Ecantad), Bernardo Pastiño (Sabor a Campo) y el representante de presidente Luis Abinader en la zona, licenciado Wady Brea.

José Osvaldo Gómez, Basilio Valenzuela, Raysa Feliz, Maximo Miñoso, Marcos Cadet, Salvador Ramírez y su esposa (Agencia Prensa Mundial), el teniente coronel De la Rosa, E.R.D., en representación del coronel Baez De la Rosa, Aneuri Queliz (Escuela de Bellas Artes), Pastor Ángel Moreta,

