Nuestro Escudo está blindado

Sirvan estas lineas para hacerles conocer a quienes aun no se han percatado, que nuestro Escudo esta blindado. Soy fiel creyente de esas palabras de nuestro Señor y Salvador, que todo obra para bien de los que aman a Dios. Menciono esto, porque algunas instituciones del Estado han tenido la osadía de exhibir de forma vil e irrespetuosa a nuestra bandera, por cierto, la mas bella de todas, sin su Escudo que conforma sin lugar a dudas el corazón de nuestro pueblo. Esta afrenta sin igual a desatado por doquier múltiples manifestaciones de rechazo porque constituye una ofensa gravísima a nuestra identidad como nación. Desconozco las razones por las cuales se esta pretendiendo borrar nuestro escudo de la bandera, pero sepan bien quienes asi lo están orquestando, que se están encontrando con todo un pueblo de frente en su defensa. Estoy por creer, que fuerzas malignas espirituales se esconden en este proceder, porque nuestro Escudo evangeliza y toca al corazón con solo verle. La Cruz de Cristo, nuestro lema enalteciendo a Dios que a su vez por estar delante nos regala la Patria, y esta ultima donde se nos brinda y porque ademas hemos conquistado a precio de sangre la libertad, y para todavía mas esclarecer, esta la Biblia, Palabra De Dios abierta en las palabras que señala «y la verdad os hará libres». Pues bien, podrán las instituciones del estado, por cierto, dirigidas por autoridades temporales ocultar nuestro escudo en sus banderas que no son nuestras, porque el verdadero dominicano es aquel que le duele su gente y le sirve, no es servido de ella. Y este pueblo ha demostrado que si cree en Dios, si cree en que El nos dirige y protege y custodia nuestra libertad. Para muestra, un botón, vean como de forma creciente se ve nuestro escudo en grande y por doquier. Desde las redes sociales, en los perfiles y portadas de los dominicanos y dominicanas cada vez mas presentes. Se esta suscitando un sentimiento nacionalista fuerte, puro y que no lo parara nadie porque Dios esta con nosotros. Y digo con nuestro escudo, Dios, patria y libertad leonor.asilis@gmail.com JPM