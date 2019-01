Novelas de Ruiz Zafón y los políticos

Cansada de escuchar de males sociales: corrupción, injusticia social, impunidad, etc.,decidí escapar de ellos por unos días. Pensé que una forma de hacerlo era viajando, cambiando de escenario, pero no es así,seencuentran con otras pinceladas o matices.

Entonces, me surgió la idea de leer novelas de ficción, donde el autor fuera capaz de darle rienda suelta a la fantasía, a la ficción y sumergir el lector en ese mundo. Me recomendaron las de Carlos Ruiz Zafón. Conseguí una, “El Príncipe de la Niebla” y de inmediato, la leí.

Confieso que ni las novelas de amor que me ponían a suspirar en mi adolescencia, habían logrado que me mantuviera tan atenta al desarrollo de los acontecimientos, como esta obra literaria. La terminé rápidamente. Busqué otras del mismo autor “El Prisionero del Cielo” y luego “La Sombra del Viento”, “Marina”. Todas ¡estupendas! Lograron mi objetivo. Me alejé de la realidad, me sumergí en la ficción.

¿Quién es Carlos Ruiz Zafón? Es un escritor español, muy conocido en el mundo de la Literatura Internacional. Dicen que el más leído después de Cervantes. Sus obras han sido traducidas a más de cuarenta idiomas. Tiene una imaginación increíble. Mientrasleía sus novelas me preguntaba cómo puede ser tan creativo, misterioso, abrir tantas incógnitas, caminosy enlazarlos en la confabulación.

Son novelas en que desbordasu talento, mantiene el suspenso. En la trama se suceden de manera espectacular, historias, personajes, secretos, intrigas, maleficios,tinieblas, sombras, fantasma, todo adecuado y perfectamente amarrado. Su manera de escribir seduce; hace prisionero de la lectura, mientras la confabulación se desenreda; no hay forma de dejarla hasta el final.

Indiscutiblemente, RuizZafón es un escritor con tremenda imaginación; capaz de mantener absorto en la narración.Puede producir angustia, miedo, tensión, pero es un mundo ficticio, producto de la habilidad novelesca del autor.

En la vida real, líderespolíticos intentan utilizarsuformatopara vender sueños e ilusiones, haciéndole cuentos al pueblo,anestesiándolo, paraquitarleel voto y la esperanzade una vida mejor. De sus mal manejadasfabulas, engañosy contradicciones descansé, cuandobusqué las novelas de RuizZafón.Estas se leen, sabiendo que sonmitos, bien logrados.Pero escuchar políticos, con la conformación de novela, creando expectativas, manipulando la realidad;“conceptualizando”, con discursos encantadores, promesas,para que el pueblo deslumbrado, le siga y llevarlo al vacío, eso es doloroso.

Tranquiliza que la población está aprendiendo a distinguir entre la fantasía y la realidad; entre novelistas estupendos como Ruiz Zafón y políticos esforzándose enimitar su formato,paravender ilusiones y promesas, que no cumplen.

Abogo por la verdaddespejada, fácil de comprender.¡Siento un profundo desprecio por quienes la envuelven en palabras rebuscadas para retorcer la realidad y engañar el pueblo! No olvidemos, que las novelas de ficción son otra cosa y para conocerlasen su máximo expresión, basta leer las escritas por Ruiz Zafón.

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.