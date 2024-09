Nos gobiernan los que mataron a John F Kennedy (OPINION)

EL AUTOR es ingeniero agrónomo, abogado, escritor y político. Reside en Nueva York.

1 – Dwight D. Eisenhower, el 34° presidente de los Estados Unidos (1953-1961), el 17 de enero de 1961, al terminar su periodo presidencial, en su discurso de despedida a la nación advirtió sobre los peligros de una alianza excesiva entre la industria de armamentos y el sector militar. En esta ocasión abogó por un equilibrio entre la defensa nacional y la diplomacia en las relaciones con la Unión Soviética. En este sentido, instó a los ciudadanos a estar atentos y vigilantes con ese complejo militar-industrial, advirtiendo la gravedad e implicaciones de su influencia indebida como poder mal colocado, que podía incurrir en abuso de poder y en llevar a los Estados Unidos a confrontaciones innecesarias y muy perjudiciales con la Unión Soviética. Yo (ME), agrego, que si Eisenhower hubiese reparado en el poder creciente de las corporaciones transnacionales, también hubiese advertido sobre estas.

2 – Posteriormente, John F Kennedy, alarmado al ver que las advertencias de su antecesor se concretizaban velozmente, decidió reiterar a sus conciudadanos sobre el peligro que para la paz mundial representaba el poder creciente y sin control del complejo industrial-militar referido por Eisenhower.

3 – Kennedy, en aras de conjurar las causas que nos llevarían a una confrontación directa con la Unión Soviética, decidió asumir su responsabilidad como presidente de los Estado Unidos; al efecto, así lo hizo con un discurso memorable que pronunció en la graduación de la American University en Washington, DC, el 10 de junio de 1963.

4 – En este discurso Kennedy anunció una reunión que tendría con Nikita Kruschev, -el cual estaba de acuerdo con él-, para tratar el fin de la escalada armamentista. Kennedy llamó a su discurso “Una estrategia para la paz”. Cinco meses después de darlo, yacía con la cabeza destrozada a balazos en el Parkland Hospital de Dallas, Texas.

5 – Aquel fue un discurso hermoso, vibrante, potente, esperanzador, que presentaba una nueva visión para lograr la paz del mundo; pero fue rechazado por el complejo militar-industrial y por las corporaciones transnacionales. El discurso tiene 3066 palabras; a Kennedy le tomó 27 minutos pronunciarlo. Por ser un texto extenso, invito a mis lectores a leerlo completo entrando al enlace que más abajo publico. No obstante, para los fines de este artículo es imprescindible transcribir los párrafos más puntuales de aquel discurso extraordinario.

6 – He aquí esos párrafos del discurso aludido de Kennedy: “He elegido este momento y este lugar para discutir un tema sobre el cual con demasiada frecuencia abunda la ignorancia y la verdad rara vez se percibe; sin embargo, es el tema más importante de la Tierra: la paz mundial. ¿A qué clase de paz me refiero? ¿Qué clase de paz buscamos? No la “pax americana” impuesta al mundo por las armas de guerra estadounidenses. No la paz de la tumba, ni la seguridad de la esclavitud. Estoy hablando de una paz genuina, del tipo de paz que hace que valga la pena vivir la vida en la tierra, el tipo que permite a hombres y naciones crecer, tener esperanzas y construir una mejor vida para sus hijos. No simplemente paz para los estadounidenses, sino paz para todos los hombres y mujeres; no simplemente para nuestro tiempo, sino paz para todos los tiempos.”

7 – “La guerra total no tiene sentido en una era en que las grandes potencias pueden mantener fuerzas nucleares grandes y relativamente imbatibles, y negarse a rendirse sin recurrir a esas fuerzas. No tiene sentido en una era en que una única arma nuclear contiene casi diez veces la fuerza explosiva liberada por todas las fuerzas aéreas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. No tiene sentido en una era en que los venenos mortales producidos por un intercambio nuclear serían arrastrados por el viento, las aguas, el suelo y las semillas hasta los confines más lejanos del planeta y hasta generaciones por nacer.”

8 – “Primero, examinemos nuestra actitud hacia la paz en sí. Muchos de nosotros creemos que es imposible. Demasiados creen que es irreal. Pero esa es una creencia peligrosa y derrotista. No tenemos que aceptar ese punto de vista. Nuestros problemas son provocados por el hombre, por lo tanto, pueden ser resueltos por el hombre. Y el hombre puede ser tan grande como lo desee. Ningún problema del destino humano está más allá de los seres humanos”.

9 – “Volvamos a analizar nuestra actitud hacia la Unión Soviética. Es desalentador pensar que sus líderes realmente pueden creer lo que escriben sus propagandistas. Sin embargo, es triste leer estas afirmaciones soviéticas y darse cuenta de la magnitud del abismo entre nosotros. Pero también es una advertencia, una advertencia al pueblo estadounidense de no caer en la misma trampa que los soviéticos, de no tener solamente una visión distorsionada y extrema del otro lado, de no ver el conflicto como inevitable, los acuerdos como imposibles ni la comunicación como nada más que un intercambio de amenazas”.

10 – “Ningún gobierno ni sistema social es tan malvado como para considerar a su pueblo como carente de virtud. Como estadounidenses, el comunismo nos parece profundamente repulsivo como una negación de la libertad y la dignidad personal. Pero de todas maneras podemos aclamar al pueblo ruso por sus muchos logros: en las ciencias y el espacio, en el crecimiento económico e industrial, en la cultura y en actos de valentía. Entre los muchos rasgos que las personas de los dos países tienen en común, ninguno es más fuerte que nuestro aborrecimiento por la guerra. Somos casi las únicas principales potencias del mundo que nunca han estado en guerra entre sí. Ningún país en la historia de las batallas sufrió más que lo que sufrió la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial”

11 – “Por lo tanto, no es que ignoremos nuestras diferencias, sino, que tomándolas en cuenta, dirijamos la atención a nuestros intereses comunes y a los medios por los cuales se pueden resolver esas diferencias. Y si no podemos poner fin a nuestras diferencias ahora, por lo menos podemos ayudar a que el mundo sea más seguro para la diversidad. Porque, a fin de cuentas, el vínculo más básico que tenemos en común es que todos vivimos en este pequeño planeta. Todos respiramos el mismo aire, todos valoramos el futuro de nuestros hijos y todos somos mortales.” (Fin de la cita del discurso de JFK)

12 – En este punto permítame el lector comentar del párrafo que he marcado con el numeral 11, la frase de Kennedy que dice: “Como estadounidense, el comunismo nos parece profundamente repulsivo como una negación de la libertad y la dignidad personal”.

Téngase en cuenta, que el 10 de junio de 1963, en el mismo momento que Kennedy pronunciaba esta frase, se les negaba de manera cruel y asquerosa, esa libertad y dignidad personal a los negros norteamericanos. En ese mismo momento, estaba en plena vigencia aquel apartheid que impedía a los negros ir a los baños, restaurantes, escuelas y universidades de los blancos. Incluso, esta segregación racial, este apartheid, extendía su aplicación inhumana hasta en el transporte público.

13 – Esta historia, la pueden testificar los negros esclavizados en las plantaciones de los estados sureños y posteriormente, Rosa Park, Martin L King, Malcolm X, y todos los afrodescendientes residentes en cualquier estado de la Unión que sufrieron el rabioso racismo de presidente Andrew Johnson, pero particularmente los negros de Alabama, que fueron víctimas de las embestidas racistas del gobernador George Wallace. De este análisis se infiere, que el respeto a la libertad y dignidad a las personas requeridos por Kennedy, solo era para los blancos.

14 – En la categoría de negros, también caeamos los latinoamericanos. Por esa creencia en la superioridad racial, hasta el día de hoy, los anglosajones han estado tratando a los africanos y latinoamericanos como seres inferiores, cuyos países y recursos naturales son tenidos como dotes del cielo para ellos, creencia esta, con lo que han justificado los saqueo y todas las clases de expolios y crímenes atroces que han cometido contra aquellos que no consideran su prójimo, pese a que se confiesan cristianos. (Fin de la digresión) A Kennedy, por esta omisión e indiferencia hacia la libertad de los negros y latinos, no lo condeno, él era un hombre de su tiempo, que para el mismo resultó muy avanzado.A Kennedy le deseo paz a su alma, donde quiera que esté; se la merece.

A modo de conclusión

A – Sucede, que la propuesta para paz de Kennedy no fue aceptada. El complejo militar-industrial y las corporaciones transnacionales la rechazaron; desde entonces, el mundo occidental está bajo la gobernanza de los que mataron a John F Kennedy, es decir bajo el yugo de la derecha y la ultraderecha nacional y mundial. Por la codicia, el egoísmo y la estulticia de todos ellos, el mundo ha llegado al caos total, donde Eisenhower y Kennedy querían evitar que llegara.

B – El mundo gobernado por la ultraderecha cada vez está peor. Lo de ellos es el individualismo, el bienestar personal, no el colectivo, sus intereses, no nuestros intereses. Lo de ellos es gobernar al país, no que el país los gobierne a ellos. No es por casualidad que todos los presidentes y expresidentes de la ultraderecha hoy estén unidos como un solo hombre para enfrentar al chavismo y a cualquier corriente progresista que surja para combatir el neocolonialismo y el resurgir del fascismo, porque ellos son neocolonialistas y fascistas. Esas corrientes políticas ellos la han impuesto a sangre y fuego, eliminando a líderes, a grupos y organizaciones políticas que den visos de disidencia a sus políticas anticolonialista y antiplutocrática.

C – Un ejemplo fehaciente del por qué el dominio de la ultraderecha lo tenemos en nuestra RD; entre Trujillo y Balaguer mataron a todo hombre y mujer disidente de la política colonialista del imperialismo, y porque al matar a Trujillo, los trujillistas se apropiaron de los bienes que dejó aquel sátrapa. Una parte de ellos se adueñó de las tierras del CEA, por cuanto pasaron a ser terratenientes, y a oligarcas, los que se apropiaron de las 44 o 50 empresas que dejó el tirano. Con estos medios de producción y el enriquecimiento al vapor, se hicieron del poder económico y político que hoy poseen, lógicamente, sin renegar al ultraderechismo, sino reafirmándose en él, porque el ultraderechismo es el que le ha dado el poder absoluto que hoy disfrutan.

D – El hecho de que los Vincho y los que emanan del trujillismo y el balaguerismo, y particularmente los que se apropiaron de los bienes que dejó Trujillo sean actualmente la clase dominante y el grueso de los opositores a Maduro, es un factor que evidencia claramente la tesis que sostengo, en cuanto a las razones del dominio actual de la ultraderecha en nuestro país y a nivel mundial, pero principalmente en toda nuestra América hispana.

E – La visión de Kennedy sobre la paz y la guerra, hoy día sigue siendo más relevante que nunca, al recordarnos la importancia de buscar la paz y la cooperación en un mundo interconectado. Pero la ultraderecha no comparte ese criterio de Kennedy para la paz. Más bien estarían de acuerdo con la política imperialista-colonialista de un Lindon B Johnson o de George Bush hijo, debido a que ese sistema político es que ajusta a sus intereses personales, que nada tienen que ver con los colectivos o un proyecto de nación.

F – Los analistas como Alberto Amato, están conteste en valorar a Kennedy y a su discurso por la paz, con los juicios siguientes: Este discurso de Kennedy, conocido como “El Discurso de la Paz”, terminó siendo calificado como el discurso más importante para el mundo que haya pronunciado político alguno a mediados del siglo XX. Su puesta en práctica pudo poner final a la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, por ende, se hubiera finalizado con la competencia armamentista que tenían ambas potencias, es decir, se hubiera terminado con las guerras que se han dado y que siguen dándose por intereses imperialistas. Entonces, por corolario, la cantidad de billones y de otros insumos que se han venido gastando en guerras que solo traen muertes, destrucción, luto, dolor, odios, pobreza, refugiados, damnificados, pestes, hambrunas y toda clase de desgracias, mejor se hubiesen invertidos en la construcción de presas, acueductos, escuelas, universidades, hospitales, carreteras, viviendas, electricidad, educación, en la compra de tractores y arados para sembrar los campos, en inversión en la investigación científica en todos los campos del saber, y en asignar recursos a todo lo que contribuya al bienestar espiritual y material del género humano.

G – Si esta propuesta de Kennedy se hubiera asumido como buena y válida, y puesta en práctica, no tendríamos las injusticias, la pobreza y sus secuelas de hambre, enfermedades y muerte, ni las emigraciones masivas, ni las de obscenas desigualdades sociales, que hoy campean por la tierra. Estas aberraciones sociales constituyen un caldo de cultivo para guerras y más guerras, cuyos motivos y resultados, desde hace siglos, son una vergüenza y una desgracia para la humanidad que ha venido recibiendo desde la creación del mundo, los azotes mortales de estas lacras en su espalda hasta ser despellejada y dejada al rojo vivo.

Si la propuesta de Kennedy se hubiera asumido como buena y válida, y en consecuencia puestas en práctica, no habría nación contra nación, ni el peligro, hoy inminente, de una “Tercera Guerra Mundial”, que, de darse, eliminará todo vestigio de vida sobre la faz de la tierra.

El que tenga oídos, que oiga…

