Nos arrebataron el progreso… y ahora nos quieren negar los principios

Nos prometieron progreso, y nos perpetuaron la miseria.

Ahora, cuando intentamos rescatar los valores que pueden redimir esta nación, también nos los quieren negar.

En un país donde se ha pisoteado la dignidad del pueblo, donde la Constitución se convierte en adorno protocolar y los derechos ciudadanos se negocian como favores políticos, sembrar principios no es solo un gesto cívico: es un acto de resistencia.

Desde la Fundación Foro Cívico y Social (FFCyS)) asumimos ese compromiso.

No por protagonismo, sino por deber.

Porque la ley nos manda, la historia nos convoca y la patria nos reclama.

La ley es clara, pero el poder le ha dado la espalda por décadas

La Ley General de Educación 66-97, vigente desde hace 28 años, establece en su artículo 5 que el sistema educativo dominicano debe formar ciudadanos éticos, cívicos y patrióticos.

Y nuestra Constitución, en su artículo 63, numeral 13, ordena expresamente la enseñanza de los valores patrios, la ética y la convivencia democrática en todos los niveles del sistema.

Sin embargo, ese mandato ha sido violado sistemáticamente, sin consecuencias para los responsables.

El deterioro moral, cívico y espiritual que hoy vemos reflejado en nuestras calles, escuelas y comunidades es consecuencia directa del abandono institucional de los valores.

Y en ese abandono, han sido cómplices todos los ministros de Educación que omitieron cumplir su juramento constitucional.

Intentamos sembrar principios… y nos respondieron con obstáculos

El 28 de junio de 2023, la FFCyS solicitó formalmente la instalación de 28 vallas educativas en el trayecto Santo Domingo–Santiago–Santo Domingo, como parte de una estrategia nacional para promover los principios que sostienen la vida democrática y el amor por la patria.

Las vallas —de 8 pies de altura por 6 pies de ancho— incluían mensajes como:

“Sin valores no hay nación”

“La patria no se hereda, se honra”

y también un lema que recoge el alma de nuestra misión:

Dios nos da fuerza,

la Patria nos une,

la Libertad nos levanta.

El proceso fue legal, técnico y transparente:

La solicitud fue evaluada y aprobada por los ingenieros del INTRANT.

Las ubicaciones contemplaban colocarlas entre 1.5 y 2 metros del borde del paseo vehicular, como es la norma en la mayoría de las vallas existentes en el paí

Se emitió la factura correspondiente y la Fundación pagó de inmediato.

Pero entonces… el director del INTRANT fue destituido.

Y con él, desapareció toda voluntad institucional.

Nuestro permiso, aunque legal y pagado, fue archivado en la inercia burocrática.

Nos prometieron reiniciar… y nos entregaron incoherencias peores

Tras meses de gestiones, reclamos e insistencia, nos comunicaron que habían aprobado nuevamente las 28 vallas, pero con una condición arbitraria:

debían colocarse a 7 metros del borde de la vía y en propiedad privada.

Dado que esa distancia contradice lo previamente aprobado —y lo que es práctica habitual en la vía pública—, decidimos no aceptar esa condición incoherente e inviable.

Más recientemente, se nos notificó que solo serían autorizadas 14 vallas, pero a una distancia aún más absurda: 12 metros o más del borde, volviéndolas completamente invisibles para los conductores.

Mientras tanto, las vallas comerciales, del mismo tamaño, permanecen a 1.5 o 2 metros del borde, en espacios públicos, sin objeción.

Esto no es técnica.

Esto es bloqueo deliberado.

Y sabemos quiénes están detrás: los mismos sectores políticos y económicos que durante décadas le negaron al pueblo dominicano la formación cívica y moral, y que durante 15 años ignoraron un mandato constitucional tan claro como urgente.

Aplaudimos el regreso de Moral y Cívica, pero denunciamos 28 años de abandono

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, anunció recientemente el regreso de la asignatura de Moral y Cívica y un enfoque patriótico reforzado a partir del período escolar 2025–2026.

Desde la Fundación FCS saludamos esa medida y la aplaudimos, porque más vale tarde que nunca.

Pero también debemos decir que esta decisión llega con 28 años de retraso legal, y 15 años de incumplimiento constitucional.

No basta con prometer. Hay que asumir responsabilidad.

El Estado abandonó su deber de formar ciudadanos.

Y mientras se entregaba al clientelismo, una generación crecía sin educación cívica, sin amor por la patria, sin brújula moral.

Cerramos una etapa, no una convicción

Después de dos años de intentos frustrados, promesas incumplidas y condiciones arbitrarias, hemos decidido no insistir más por esa vía.

No por derrota.

Sino por dignidad.

Solicitaremos la devolución del monto pagado, no como un gesto de resignación, sino como un acto de justicia.

Ese dinero será reinvertido en otras estrategias más transparentes, más efectivas y menos contaminadas por intereses políticos o económicos.

No se trata de ceder. Se trata de avanzar por el camino correcto.

Porque esta lucha no se detiene

Seguiremos sembrando conciencia en escuelas, barrios, redes, medios, plazas y corazones.

Seguiremos educando donde el Estado falló.

Y seguiremos diciendo con voz firme lo que muchos callan por miedo o conveniencia:

La patria no se defiende con discursos, sino con acciones.

Porque sin valores no hay nación.

Y nosotros no estamos dispuestos a perderla.

¡Despierta RD!

