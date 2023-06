No se debe de amenazar al Presidente de la República

De todos los sistemas de gobierno que se han implantado en este mundo, sin temor a equivocarme, el sistema democrático es el mejor de todos. Desde luego, no es perfecto, pero comparado con los otros sistemas, es el único que nos garantiza la libertad de expresión.

Para que haya una verdadera democracia debe de existir la oposición; tiene que haber personas, grupos y partidos políticos con pensamientos contrarios y distintos a quienes nos gobiernan; personas que hagan críticas constructivas para que, quien esté en el poder, rectifique su rumbo y así poder gobernar mejor para una inmensa mayoría. Todo esto lo soporta y garantiza la democracia.

Ahora bien, una cosa es criticar al gobierno y quién lo dirige (que es el Presidente de la República) y otra cosa es amenazar de muerte al primer mandatario de la nación. En días pasados un joven oriundo de Bonao amenazó de muerte al presidente Luis Abinader, en un video que se hizo viral. El joven fue apresado por los servicios de seguridad del Estado y puesto a disposición de la Justicia. Muy mal hecho por el joven.

También, en otro video que se hizo viral y difundido en las redes sociales, la señora Yrene Sosa, alias «la más dura», aparece amenazando de muerte al presidente. La anciana igualmente fue arrestada y un juez le impuso una garantía económica de 50.000 pesos.

Este último caso llamó mucho la atención porque la señora pidió 4 años más luego de salir de la sala de audiencia. Aquí hay dos cosas que están mal. Primero: ni la señora, ni nadie debe amenazar al jefe del Estado; esto está penado por la ley en el artículo 86 de nuestro Código Penal.

Además, el presidente no es Dios; es un ser humano con derecho a equivocarse, pero su investidura merece respeto y a pesar de que él no es santo de devoción de muchos de nosotros, es el presidente elegido por la mayoría; y estemos de acuerdo o no como él dirige los destinos del país, tenemos derecho a criticarlo, pero no amenazarlo.

Lo segundo que encuentro mal es lo siguiente: esa anciana, que pudiera ser la abuela que Luis Abinader, creo que debieron de hacerle una evaluación psicológica, porque me parece que esta señora no está en sus cabales y ponerla a decir 4 años más es un método trujillista de propaganda, utilizado por el Servicio de Inteligencia Militar (SIM) en los tiempos de la dictadura, para mandar meta-mensajes a los opositores del régimen.

Frases como: «Aquí manda Trujillo», «Que viva el Jefe», «Dios en el cielo y Trujillo en la tierra», «Trujillo: ley batuta y Constitución», por citar algunas. Si este sistema fue el que utilizaron para con esta señora, esto en nada beneficia al gobierno, sino todo lo contrario.

Hay que recordarle a quienes utilizaron a esta pobre anciana como máquina de propaganda para la reelección; que no estamos en tiempos dictatoriales, que el próximo año hay elecciones presidenciales y que si utilizaron el síndrome de Estocolmo para humillar y denigrar a esta anciana los que pueden salir humillados, denigrados y vencidos pueden ser ellos el 16 de mayo del 2024.

Indiscutiblemente, no se puede, no se debe amenazar a nuestro presidente. Sí podemos protestar y exigir nuestro derecho o esperar las elecciones y votar en contra del gobierno los que no estamos de acuerdo del rumbo que lleva la nación. Así funciona la democracia, pero tampoco se puede humillar o denigrar a nadie, porque sencillamente no esté de acuerdo como el país está siendo gobernado.

