No hay vuelta atrás, a ganar seguro con Abinader (OPINION)

El autor es periodista. Reside en Santo Domingo.

No caben dudas que el presidente Luis Abinader ha realizado, en estos 4 años, que concluyen en cuatro meses una formidable obra de gobierno de provecho colectivo, que abarca desde el éxito intra y post pandemia del Covid-19, el remozamiento, en gran escala del turismo y las zonas francas, la expansión de las pensiones solidarias, miles de viviendas de bajo costo para familias de escasos recurso.

También es obra suya la estabilidad y el notable crecimiento económico y la reducción del crimen y el narcotráfico organizado y al detalle, así como la persecución sin tregua a la corrupción y el robo dentro del aparato estatal.

Y afirmo, sin doblez, solo imbuido de justicia y clara conciencia cívica, que esos logros de esta gestión de gobierno, y otros tantos que ahora me ahorraré de enumerar, vienen acompañados y barnizados por la honradez y la transparencia administrativa, por la eficiencia en el manejo de los recursos públicos, así como por la convicción y compromiso del primer mandatario y líder del país, de hacerlo bien para beneficio de todos los dominicanos.

Sin esas herramientas impregnadas en su mente y en su corazón, esto jamás le sería posible a Luis Abinader ni a ningún otro gobernante de aquí o de otra parte del mundo. Considero dichoso el país pobre o rico que tiene un buen gobernante, o un líder equilibrado, con tino, singular capacidad, sensatez, honradez y arraigadas creencias cristianas.

Y por todo ello, el gran espectáculo no termina aquí, no ha concluido aún, faltan muchas obras por realizar, muchos huecos que tapar, promesas que cumplir, en fin, Abinader necesita estos próximos 8 años, a partir de agosto de 2024, para completar su soñada obra de gobierno, en toda la geografía nacional, cómo legado duradero y de singular beneficio para las presentes y futuras generaciones. Por ello, y más, no debemos desaprovecharlo.

Arrasará

En lo que respecta a su triunfo arrollador en esta contienda electoral del 19 de mayo, justo a un mes de distancia, no hay interrogantes, ni temores que así ocurrirá, porque la pista de despegue y aterrizaje es solo suya, en razón de que no hay ni habrá otro competidor de consideración capaz de disputarle el espacio aéreo y terrestre.

Abinader arrasará en primera vuelta en los comicios próximos, para iniciar el camino del fortalecimiento institucional y democrático prometido, realizar las obras importantes que el país requiere, como la instalación de suficiente energía eléctrica con las debidas correcciones al sistema, la instalación de acueductos, carreteras y caminos vecinales en la geografía nacional, escuelas y hospitales de calidad, y el muro fronterizo.

También están pendientes varias reformas institucionales y estructurales, que deben ser completadas en los próximos 8 o 4 años, de una nueva gestión gubernativa del presidente Abinader. Entre esas reformas se destaca la Independencia plena del Ministerio Público, por la vía constitucional o de una ley especial, al igual que las postergadas reforma tributaria, de nuestro sistema educativo, de seguridad social, de transporte y de la Policía Nacional.

En definitiva, lo que falta por hacer, lo hará el presidente Abinader en el próximo período de gobierno, o en sus próximos, y lo hará bien para beneficio de todos, como es su estilo, su compromiso moral y su deseo de que avancemos hacia mejores horizontes. No hay vuelta atrás, a ganar seguro con Abinader.

