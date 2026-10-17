No es culpa del MINERD

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Irónicamente el Ministerio de Educación es la única entidad enfocada en pelear con sus empleados y los empleados enfocados en pelear con quien les paga.

No obstante, ese hecho, es menester hacer algunas precisiones.

El Ministerio de Educación trimestralmente envía dinero a cada Centro Educativo, las denominadas transferencias. Ese dinero es por cada estudiante, para la operatividad del centro de enseñanza. Para la compra de papel de baño, insumos del centro, lápices, lapiceros, abanicos, toallas sanitarias para las niñas, reparación de daños menores del centro, por ejemplo una puerta que se dañó, un aire acondicionado que haga falta, mantenimiento de la jardinería, reparación de un baño en mal estado, etc…..

Podemos notar que todo esto corre a cuenta de los centros educativos, pues se les suministra recursos para eso. Sin embargo, también notamos que constantemente se hacen paralizaciones de docencia a los fines de reclamar eso que cité mas arriba.

Tanto la ADP como las autoridades educativas saben que ese dinero por lo común se va por el caño de la corrupción.

Los que han leído mi columna saben que soy docente de mas de 15 años en el sistema público y siempre he manifestado mi rechazo a la paralización de docencia por cuestiones tan simple como que un baño no tenga agua o una escuela, en estética esté en mal estado, cuando eso corresponde al centro mismo con los fondos que llegan al plantel.

Entiendo que el ministerio debería nombrar una personal para que se dedique exclusivamente a esa tarea, preferiblemente un contable, al menos uno por cada 5 centros educativos.

De hecho, si el Ministerio y la ADP indagaran más en eso que explico, encontrarán casos de corrupción muy graves, todo en detrimento de la educación y sus recursos.

jpm-am