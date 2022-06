No enfrentar la delincuencia con más delincuencia

Si algo sabemos los dominicanos es que muy pocas instituciones públicas civiles o militares (desde el gobierno, el Congreso y la Justicia hasta la policía, las FFAA y la Fiscalía) gozan de calidad moral para enfrentar la delincuencia porque se han asociado al delito, se benefician de la delincuencia y protegen a los delincuentes.

El legado de Balaguer fue la banda colorá y matar la crema innata de la juventud. Hipolito prometió aplicar la Ley de seguridad. Leonel pagó para no matar. Danilo inventó Barrio Seguro y Vivir Tranquilo. Y Abinader advirtió que en dos años acabará la delincuencia. Sin embargo sigue la delincuencia creciendo y siguen los barrios inseguros.

La policia es la que controla y protege a los delincuentes y las drogas en los barrios. La Fiscalía pese a que se encarga de perseguir el delito, no lo hace. El gobierno de ayer y de hoy permite que los corruptos se roben el presupuesto. Si el Estado no se limpia a sí mismo no podrá sanear la policia ni la fiscalía y menos enfrentar el delito.

El auge de la delincuencia hoy es inducido por la policia para que no se aplique la reforma policial. Hacer redadas para perseguir al delincuente es una práctica abusiva, fracasada y discriminatoria. No se puede enfrentar el mal con el mal, la violencia con la violencia, el fuego con el fuego y la delincuencia con la delincuencia.

El gran error de la RD es reprimir solo a los delincuentes de los barrios. La delincuencia por definición es todo aquello relacionado con las acciones delictivas y con los individuos que las cometen. Son tan delincuentes quienes usan y trafican drogas y matan o roban una gallina como quienes lavan dinero de un delito, y le roban al Estado

En el codigo penal no existe la pena de muerte y el juez es el unico funcionario que tiene facultad de castigar el delito. Cuando el presidente amenaza al delincuente de barrio a que se entregue pacíficamente porque sino se le buscará y la policia los mata,no solo se violan sus derechos humanos sino también su derecho a la vida

Mientras más reprimen y matan a los jóvenes con o sin fichas, más inseguro vive la población y más riesgos corren policías y militares que viven en barrios y sectores residenciales. Y no tengo dudas de que por aquella frase del ojo por ojo y diente por diente, más crímenes y delitos habrá en pueblos y grandes ciudades.

Nadie nace siendo delincuente. Se hace delincuente al crecer por las precariedades y limitaciones, por falta de educación, por avaricia o egoísmo, por las carencias de apoyo social, y sobre todo por la impunidad, la exclusión y la desigualdad social los cuales favorece el aumento de la criminalidad y el delito.

¿Porque en Cuba la delincuencia es aislada y en RD es generalizada? Lo primero es la vigilancia de los barrios por los comités de defensa de la revolución, largas sentencias por delitos menores, se educa a los jóvenes que delinquir no es un buen negocio y los delincuentes caen presos sin importar que sean popis o wawawa.

El problema de la RD es que los gobiernos son corruptos y han creado un sistema de impunidad que evita las sanciones a los sectores pudientes y castiga a los jóvenes de los barrios. Aquí cae preso el que se roba una gallina pero los ricos, los políticos, los líderes religiosos, y los empresarios roban y no pasa nada.

El gran reto de la seguridad ciudadana nunca se va a lograr privilegiando a los ricos y matando a los pobres. Hay que educar a los niños y hacer cumplir la ley para que la población pueda volver a sentarse frente a sus casas y a caminar por las calles a cualquier hora sin miedo y sin el temor de ser asaltado, o acribillado por pandillas.

La paz y la tranquilidad de una sociedad civilizada no se puede lograr con policías, militares y fiscales vinculados al delito, pero tampoco con jueces pusilánimes, corruptos y politiqueros ni con jóvenes sin presente ni futuro. Las causas de la delincuencia las sabemos todos, pero lo que no queremos asumir es enfrentarla con justicia social.