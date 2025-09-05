Niegan vacunas a los hijos de haitianas, dicen grupos cívicos
SANTO DOMINGO.- Organizaciones cívicas que defienden los derechos de los inmigrantes denunciaron que en todos los hospitales, por disposición del Ministerio de Salud Pública, se está negando la aplicación de vacunas a los hijos de haitianas indocumentadas.
La denuncia es hecha por la Red de Encuentro Dominicano-Haitiano Jacques Viau, el Movimiento Socio Cultural Para el Trabajo Humanitario y Ambiental (Mosctha), la Fundación Zile y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de República Dominicana (CNDH-RD).
En un documento de prensa remitido a ALMOMENTO.NET, señalan que éste es “un proceder violatorio de los derechos humanos” que no tiene sustento en ley adjetiva o sustantiva alguna.
“Ninguna razón explica la negativa a aplicar las vacunas a inocentes criaturas por razones raciales, religiosas ni de ningún tipo de prejuicios”, dicen para agregar a seguidas que “con ese proceder se violan acuerdos internacionales que, como tales, tienen rango constitucional, como los firmados con las Naciones Unidas”.
Los grupos cívicos llaman la atención de manera especial en los casos de recién nacidos “que son expuestos sin sus vacunas a contraer enfermedades prevenibles e, incluso, a muertes innecesarias”.
Black Lives Matter. REFUGEES WELCOME. No Human Being Is Illegal. #Invoice1937
ES LA PRIMERA VEZ QUE NO ESTOY DE ACUERDO CON UNA MEDIDA EN CONTRA DE LOS HAITIANOS,ESOS NIÑO DEBEN SER VACUNADOS Y ESO NOS AYUDA A NOSOTROS MISMOS A EVITAR LOS CONTAGIOS.🇩🇴
