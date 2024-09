Nicolás Maduro: «El presidente Luis Abinader me robó mi avión»

El presidente Nicolás Maduro emitió estos conceptos en un vídeo.

SANTO DOMINGO.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó este martes fuertes críticas contra el mandatario Dominicano, Luis Abinader, a quien acusó de «ladrón» y de «robarle su avión».

«Yo muy pendiente del debate esta noche, casi ya me voy pallá, si no me hubieran robado el avión en República Dominicana, me voy pallá. Me dejaron sin avión. El ladrón del Presidente de República Dominicana, Abinader, que es un bandido, un ladrón. El pueblo dominicano le pasará su cuenta en su momento», dice Maduro en un vídeo publicado en redes sociales.

«No me venga a poner una carita de yo no fui. Yo hablé bastante con él, bastantes veces que hablamos, bastante cara cara. Así que no puedo ir al debate, lo lamento”, añadió.

NO ACUDIÓ AL DEBATE PRESIDENCIAL EN ESTADOS UNIDOS

Maduro explicó que debido a la confiscación del avión, no pudo asistir al debate entre la vicepresidenta estadounidense y candidata demócrata Kamala Harris y el exmandatario republicano Donald Trump pautado para este martes.

an-am