NICARAGUA: La OPS pide permiso para evaluar reales cifras COVID.19

WASHINGTON D.C. / MANAGUA – La Organización Panamericana de la Salud (OPS) dijo que solicitó al gobierno de Nicaragua permiso para que sus expertos entren al país y evalúen el alcance de la pandemia del coronavirus, dada la falta de “transparencia” en las cifras oficiales.

“A fin de evaluar correctamente la situación, la OPS ha solicitado que se le permita enviar a un grupo de expertos, (pero) todavía no ha recibido autorización del gobierno para poder viajar”, dijo Ciro Ugarte, director de emergencias de la salud del organismo en una rueda de prensa virtual.

El funcionario explicó que el gobierno de Daniel Ortega solo notifica una vez por semana a la OPS sobre los casos de COVID-19 en el país y “no ha notificado información epidemiológica en detalle”, requeridas por los estándares internacionales, “a pesar de diferentes solicitudes”.

La falta de información “oficial transparente” ha forzado a la OPS a acudir también a fuentes no oficiales para “evaluar la situación y entender major lo que está ocurriendo en el país”, aseguró Ugarte.

El martes, el ministerio de Salud de Nicaragua registró 3.439 casos de coronavirus y 108 muertes en el país. Sin embargo, el grupo cívico Observatorio Ciudadano, dijo que tanto doctores independientes como activistas han obtenido informes de 2.260 muertes y 8.508 casos.

El oficialismo persiste en su narrativa

El presidente Ortega, en su discurso del pasado 19 de julio, intentó minimizar los efectos del coronavirus en Nicaragua y mencionó que hay otras causas de muertes como suicidios, accidentes de tránsito, etc.

Por otro lado, recapituló que que, desde 2007 hasta la fecha, se han construido al menos 19 hospitales, centros de salud y casas maternas.

“Eso explica la capacidad que hay de atender a la población; y están en construcción [más hospitales], no se paró la construcción, no se ha parado la construcción, ni se paró en abril del 2018″, dijo el presidente, en referencia a las protestas gubernamentales.

Por su parte, el diputado oficialista y presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional Wálmaro Gutiérrez aseguró el martes que desde la llegada de Ortega al poder, en 2007, se ha invertido más dinero en fortalecer el sistema de salud para que sea eficiente y de calidad.

“La bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha sido consecuente desde el año 2007 hasta la fecha. En esta segunda etapa de nuestra revolución, el Presupuesto General de la República que con otros gobiernos no llegaba ni a los 3.000 millones de córdobas [algo más de 86 millones de dólares], hoy en día tenemos un presupuesto de mas de 16.000 millones de córdobas anuales para el sector salud [465 millones de dólares, aproximadamente] y no me pondré a detallar los alcances y éxitos que hemos cosechado en el sector salud porque lo hizo de forma magistral el presidente Daniel Ortega”, aseveró Gutiérrez durante la sesión parlamentaria del martes.

De acuerdo con el legislador, en 2020 se ha invertido casi el 50% de lo previsto, lo que “significa que el FSLN no solo promete, sino que cumple aún en medio de las adversidades, pese al intento de golpe de Estado”, añadió el legislador en referencia a las protestas antigubernamentales de 2018.

Agregó que, debido a la inversión en el sistema de salud, el gobierno sandinista ha soportado el impacto del nuevo coronavirus. “Gracias a Dios que esta pandemia no nos llegó con gobiernos neoliberales”, dijo el diputado oficialista.

Hacen falta recursos humanos

Sin embargo, la exministra de Salud de Nicaragua Dora María Téllez señaló que no sólo se trata de destacar las construcciones realizadas hasta la fecha, sino de contar con el personal de salud necesario.

“Pueden haber hecho una gran inversión en unidades de salud, pero eso no es un sistema de salud, eso tiene que ver con la salud y el capital humano, no solo tiene que haber sillas, equipos, edificios”, dijo Téllez en declaraciones a la Voz de América.

of-am