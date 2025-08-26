Ng Cortiñas cree modificación presupuestaria 2025 es “opaca”

Haivanjoe Ng Cortiñas.

SANTO DOMINGO.- El dirigente del partido Fuerza del Pueblo (FP) Haivanjoe Ng Cortiñas, calificó de “opaca” la propuesta de modificación presupuestaria de este año, sometida por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional.

Sugirió a los funcionarios del área económica del Gobierno explicar al país si el excedente presupuestario que el oficialismo atribuye al período de 2024 es un hecho contable o si se trata de un acontecimiento «real».

“Para mi resulta opaca hasta tanto las autoridades le explican a la nación que el excedente presupuestario que ellos atribuyen al año anterior será transferido al 2025”, indicó.

DEFICIT EN EJECUCION DEL 2024 SOBRE 211 MIL MILLONES

Añadió que, en el 2024 la ejecución presupuestaria resultó con un déficit fiscal que supera los 211 mil millones de pesos, que equivale a un 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

«Cómo es imposible que si el presupuesto de la nación del 2024 tuvo déficit, se produjo un excedente presupuestario que será trasladado al 2025 y que va a justificar la modificación presupuestaria de este año», manifestó Ng Cortiñas.

GOBIERNO DEBE EXPLICARLE AL PAIS

“Por eso es que yo digo que esta es una propuesta de modificación opaca, y que los funcionarios del gobierno, el equipo económico, deben darle explicación a la nación”, sostuvo el economista.

Añadió que de no darse esa explicación el presupuesto modificado del 2025 será una propuesta opaca, aún la misma sea aprobada por el Congreso Nacional.

