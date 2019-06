Jefe de la Policía reconoce institución debe mejorar y priorizar en la prevención

SANTO DOMINGO.- El director de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista, reconoció que esa institución debe mejorar y enfatizar en la prevención su tarea para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad a la población.

“La gente siempre dice que la Policía debe mejorar y hacer énfasis en la prevención, y tiene razón. Lo que sucede es que medir la prevención es un poco difícil, pero la uniformada hace un gran esfuerzo diario, con análisis de informaciones, con mapeo del crimen y el delito y estrategia para fortalecer ese componente”, indicó.

Dijo que “hemos estado trabajando en el fortalecimiento de la prevención, el acercamiento al ciudadano, hacer que la gente denuncie los delitos”.

“Particularmente, me gusta cuando la gente graba algún evento, cuando graba una actuación policial, porque si es buena le sube la imagen a la Uniformada y si es mala lo ayuda a corregir, aunque lo hunda, porque es la única forma de poderla corregir con evidencias documentadas”, subrayó Bautista en el programa D’Agenda, que se difunde por Telesistema Canal 11, donde fue entrevistado por Héctor Herrera Cabral.

En otro orden, reveló que “la Policía es una de las principales víctimas de la posverdad que se vive en la República Dominicana”.

“La gente inventa un montón de cosas muchas veces. Por ejemplo, salió que atracaron a 50 turistas, y eso se volvió viral en todos los lados, eso nos hace un daño como nación terrible”, afirmó.

Explicó que “al ver esa información, lo primero que me vino a la mente fue que debía haber personas presas, y me pregunté cómo siendo director de la Policía no me enteré de ese caso”.

“En una ocasión ordené una investigación que duró dos días sobre una denuncia de un turista que se detuvo en el trayecto de la Romana, se fue al monte a fumarse un cigarro y cuando regresó dijo que le robaron un guillo. Cuando profundizamos en las indagaciones, todo se trató de una mentira”, indicó.

Manifestó que “decir la verdad, responder a esa falacia, nos tomó más de dos días tras los cuales a nadie le interesó saber la verdad”, se quejó.

“Se ha hecho muy frecuente que alguien difunde un video de un hecho que sucedió hace tres años y que ya se tomaron las medidas de rigor, pero las siguen poniendo en las redes cada media hora, aunque eso no esté sucediendo en el momento de su difusión. Entonces, es difícil, con todas las debilidades que tenemos dentro, y también con el ampaya en contra, es difícil, pero nosotros seguimos haciendo esfuerzos por mejorar todas las áreas de la Policía”, expresó.