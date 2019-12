Newark demandó al alcalde De Blasio por envío “inhumano” de indigentes

NUEVA JERSEY.- Los funcionarios en Newark demandaron al alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, y al comisionado Steven Banks, del Departamento de Servicios Sociales (DSS), en un intento de cerrar un programa que reubica en Nueva Jersey a familias sin hogar de NYC.

La demanda, presentada el lunes en la corte federal de Nueva Jersey, acusa a NYC de enviar a sus residentes más vulnerables al otro lado del río Hudson, y luego arrojarlos en condiciones miserables e inhumanas.

Newark es la ciudad más poblada de Nueva Jersey y se encuentra a muy poca distancia de Manhattan.

“Newark está preocupada por las condiciones de vida de quizás mil o más beneficiarios de SOTA”, se lee en la queja, haciendo referencia al programa especial de asistencia única (Special One-Time Assistance) que envía a familias sin hogar de Nueva York a 373 ciudades en diversas partes del país con el valor cubierto de un año de alquiler.

“Esto incluye problemas con la falta de calor, electricidad, alimañas excesivas y condiciones de vida peligrosas“, se lee en los documentos judiciales. “Cuando las temperaturas bajan, las familias tienen que usar calentadores de espacio peligrosos para mantenerse calientes. A veces, las temperaturas han bajado tanto que el agua se congela y las tuberías se rompen”.

La presentación continúa diciendo que algunas de las familias incluso han intentado recurrir a NYC en busca de ayuda, en vano, lo que significa que deben volver a Newark.

“A las familias se les dijo que los demandados no pueden o no ayudarán porque ahora son residentes de Newark. Aparentemente, ya no es asunto de los demandados. Al no tener a quién recurrir e incapaz de responsabilizar a los propietarios, las familias se han contactado con Newark para pedir ayuda”, alega la demanda judicial.

Anoche, en el programa “Inside City Hall” de NY1 News, De Blasio dijo que había hablado con el alcalde de Newark, Ras Baraka.

“Creo, y pensé que estábamos tratando de trabajar hacia soluciones de sentido común, y todavía quiero trabajar hacia soluciones comunes. Esa es mi actitud”, afirmó.

“La necesidad humana es la necesidad humana. Queremos ayudar a las personas a recuperarse. Y ese es todo el origen de este programa.

La demanda se produce después de que Newark aprobó su propia ley que ilegaliza la “importación” de personas sin hogar y prohíbe que los propietarios acepten más de un mes de alquiler subsidiado.

El número de desamparados en la ciudad de Nueva York ya casi alcanza las 80 mil personas, según cifras reveladas en octubre por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal (HUD), lo que supone 15 mil más de los estimados por el gobierno municipal.