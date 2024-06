Necesario un nuevo modelo agilizar fondos públicos

El autor es contador público autorizado. Reside en Miami.

La planificación y la elaboración de presupuestos son menos efectivas cuando sólo son accesibles a unas pocas partes interesadas de alto nivel o, por el contrario, cuando los procesos descentralizados carecen de gobernanza y estructura, lo que genera una maraña de versiones y flujos de trabajo.

Todos tienen un papel que desempeñar en una mejor planificación. Y cuanta más gente haya a bordo, más se beneficiará toda la organización. La adaptabilidad, la agilidad y la colaboración son más alcanzables que nunca.

El sector público y las organizaciones gubernamentales de todos los tamaños y en todos los niveles deben adaptar la forma en que crean, planifican y ejecutan presupuestos y estrategias operativas en respuesta a un entorno que cambia rápidamente. Es fundamental no sólo por el cumplimiento y la responsabilidad, sino porque no adaptarse puede traducirse rápidamente en un fracaso en el cumplimiento.

El auge de la IA (Inteligencia Artificial) y el aprendizaje automático cobra impulso cada día. En un abrir y cerrar de ojos, la planificación algorítmica y automatizada de escenarios hipotéticos pasará de la tecnología emergente a las mejores prácticas estándar.

Cuando eso suceda, ¿Estarás listo?

Planifique, ejecute y analice con Workday Adaptive Planning:

Cada centavo cuenta, especialmente en el sector público donde los recursos financieros son escasos y la rendición de cuentas pública es primordial. Las organizaciones del sector público necesitan crear procesos de planificación escalables y elaborar presupuestos eficaces y equilibrados.

Sin embargo, muchas organizaciones continúan realizando incluso sus modelos más complicados utilizando hojas de cálculo y sistemas heredados, que son propensos a errores y riesgos, además de consumir mucho tiempo y ser engorrosos.

Los equipos aislados crean planes inconexos que carecen de conocimiento y no están alineados con objetivos comunes. Sin la capacidad de facilitar los flujos de trabajo, mantener la integridad de los datos y fomentar la colaboración, es casi imposible formular planes integrales y compilar libros presupuestarios con la gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas adecuadas rápidas siglo 21.

El sistema SIGEF y SIAFE dominicano, no brinda la rapidez, integración y facilidad de presupuestar con drill down desde el monto genérico en la cuenta hasta la última subcuenta de ese rubro fácilmente, porque SIAFE solo comprende el conjunto de principios, normas, sistemas, órganos y procesos que hacen posible la captación de los recursos públicos y su aplicación para el cumplimiento de los fines del Estado y el SIGEF es un instrumento facilitador del cumplimiento de los propósitos del Sistema SIAFE y no es de conocimiento de todos los contables en la Administración pública, creo expandir capacitación para hacer expedito el sistema unido con IA que ofrece Workday A. Planning es un buen plan.

Para capacitar a los equipos para que colaboren con agilidad en un entorno seguro, necesitan una plataforma con una única fuente de información. Por ej. estoy familiarizado con Workday Adaptive Planning, es una aplicación de elaboración de presupuestos, planificación y generación de informes que incluye capacidades de modelado multidimensional basado en factores junto con información totalmente integrada sobre las tendencias de ingresos y gastos y el flujo de caja.

Esta solución es intuitiva y potente permite a las organizaciones del sector público de todos los tamaños presupuestar y planificar de forma colaborativa con facilidad, obtener una visibilidad clara de los análisis en tiempo real y optimizar los informes complejos para que puedan planificar y adaptarse sin compromisos.

jpm-am