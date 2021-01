Nadie fue electo Cooperstown en 2021

NUEVA YORK.- Por novena ocasión en la historia y primera desde el 2013, la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA) no eligió a ningún nuevo miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, informaron ambos organismos el martes.

El lanzador Curt Schilling fue quien más cerca se quedó de ser electo al sacar el 71.1 por ciento de las boletas emitidas, quedándose corto por apenas 16 votos para entrar al Recinto de los Inmortales del deporte. Schilling fue seguido por el líder de jonrones de todos los tiempos Barry Bonds (61.8 por ciento) y el ganador de 354 juegos Roger Clemens (61.6) en la votación.

Schilling, Bonds, Clemens y el jardinero Sammy Sosa fallaron en alcanzar el 75% de los votos por noveno año consecutivo, lo que significa que regresarán a la boleta en el 2020 para una décima y última oportunidad.

Molesto con el resultado, Schilling declaró que no quiere ver su nombre en la boleta el año entrante para dejar en las manos del Comité de Veteranos su entrada a Coopertown.

«No participaré en el último año de la votación. Solicito que me eliminen de la boleta electoral. Cederé ante el comité de veteranos y los hombres cuyas opiniones realmente importan», escribió en una carta en Facebook.

El apoyo a Bonds y Clemens se ha estancado principalmente en las últimas temporadas, ya que las posiciones de los escritores sobre los jugadores asociados con la Era de los Esteroides se han afianzado en gran medida a un nivel que los deja apenas por debajo del umbral. La temporada pasada, Clemens fue nombrado en el 61 por ciento de los votos, mientras que Bonds obtuvo el 60.7.

Schilling, por otro lado, había visto subir su porcentaje de votos del 45 por ciento en 2017 al 70 por ciento el año pasado. Históricamente, la mayoría de los jugadores que alcanzan el nivel del 70 por ciento eventualmente obtienen suficiente apoyo para aterrizar en Cooperstown. Sin embargo, la reacción violenta contra la presencia pública y en las redes sociales de Schillings parece estar limitando su apoyo.

Entre los momentos más controversiales de Schilling se encuentra un tuit de 2016 en el que parecía respaldar el linchamiento de periodistas, que luego fue eliminado. Más recientemente, Schilling expresó su apoyo al ataque del 6 de enero en el Capitolio de EE.UU., aunque las boletas de los escritores se habían presentado antes de esa fecha.

Votación Para El Salón De La Fama 2021 JUGADOR VOTOS PORCENTAJE AÑOS EN BOLETA Curt Schilling 285 71.1% 9 Barry Bonds 248 61.8% 9 Roger Clemens 247 61.6% 9 Scott Rolen 212 52.9% 4 Omar Vizquel 197 49.1% 4 Billy Wagner 186 46.4% 6 Todd Helton 180 44.9% 3 Gary Sheffield 163 40.6% 7 Andruw Jones 136 33.9% 4 Jeff Kent 130 32.4% 8 Manny Ramírez 113 28.2% 5 Sammy Sosa 68 17.0% 9 Andy Pettitte 55 13.7% 3 Mark Buehrle 44 11.0% 1 Torii Hunter 38 9.5% 1 Bobby Abreu 35 8.7% 2 Tim Hudson 21 5.2% 1 *Aramis Ramirez 4 1.0% 1 *LaTroy Hawkins 2 0.5% 1 *Barry Zito 1 0.2% 1 *A.J. Burnett 0 0.0% 1 *Michael Cuddyer 0 0.0% 1 *Dan Haren 0 0.0% 1 *Nick Swisher 0 0.0% 1 *Shane Victorino 0 0.0% 1 Se necesita el 75% de votos para ser electo. *-Quedan fuera de la papeleta al sacar menos del 5%.

Los números en el terreno de Bonds y Clemens son incuestionables, ya que ambos jugadores se encuentran entre los jugadores más productivos en la historia del béisbol, aunque sus logros se han visto empantanados por acusaciones de uso de sustancias para mejorar el rendimiento que los han rodeado desde que aún eran jugadores activos. El caso de Schilling basado en el mérito no es tan sólido, pero la trayectoria reciente de su porcentaje de votos había sugerido que se encaminaba a ser exaltado. Que los tres destacados permanezcan en el exterior mirando hacia adentro sugiere que la cláusula de carácter que aparece en los criterios que el Salón da a los escritores se cierne más grande que nunca.

La exclusión en la votación de la BBWAA es solo una parte de la razón por la que el Salón no obtendrá nuevos miembros este año. Los comités de veteranos basados ​​en la era del Salón generalmente se reúnen justo antes de las reuniones de invierno de cada año para considerar a los candidatos cuya elegibilidad en las boletas de los escritores ha expirado. Las reuniones de invierno de 2020 se llevaron a cabo virtualmente debido a la pandemia de COVID-19, por lo que los comités de veteranos no se reunieron y no volverán a considerar candidatos hasta las reuniones de 2021 en diciembre.

Por lo tanto, el anuncio del martes significa que ningún jugador nuevo ganó la entrada a Cooperstown desde la administración Kennedy. Durante el período de 1958 a 1960, solo se seleccionó Zack Wheat (1959).

Desde que el Salón de la Fama fue fundado en 1936 (la primera ceremonia tuvo lugar tres años después), los escritores tampoco eligieron a un nuevo inmortal en los procesos de 1945, 1946, 1950, 1958, 1960, 1971, 1996 y 2013, siendo esta, curiosamente, la última ocasión en que los peloteros fueron blanqueados por los periodista, donde debutaron Bonds, Clemens, Schilling y Sosa en la papeleta.

Que la BBWAA no haya favorecido a ninguno de los candidatos, no significa que la ceremonia de exaltación del 2021 quede desierta.

El domingo 25 de julio en el Complejo Deportivo Clark de Cooperstown se rendirá homenaje a la promoción del año pasado, compuesta por Derek Jeter, Larry Walker, Ted Simmons y el fenecido Marvin Miller, el primer director ejecutivo de la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas (MLBPA).

Además, como parte de las festividades, el sábado 24 serán reconocidos los narradores ganadores del Premio Ford C. Frick del 2020 (Ken Harrelson) y el 2021 (Al Michaels) y los escritores ganadores del Premio J.G. Taylor Spink del 2020 (el fallecido Nick Cafardo) y el 2021 (Dick Kaegel).

Debido a la pandemia del coronavirus, el ceremonial del Salón de la Fama del año pasado fue cancelado, algo que no había ocurrido en seis décadas. Cooperstown no tuvo actos de juramentación en 1950, 1958 y 1960 después de que la votación no resultó en nuevos electos, mientras que no se celebraron comicios en 1940, 1941 y 1943. En 1942 , Rogers Hornsby fue elegido pero no hubo ceremonia debido a las restricciones de viaje en Estados Unidos relacionadas con la II Guerra Mundial.

of-am