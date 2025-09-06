N. YORK: Desconocidos roban y asesinan a un joven dominicano

Ronel Marte

NUEVA YORK.- Un joven dominicano fue asesinado en un parque de El Bronx por desconocidos que robaron su celelar y otras pertenencias.

Ronel Marte, de 26 años, fue encontrado en el parque Starlite con un balazo en el pecho por un hombre que cruzaba por el lugar después de una jornada de trabajo. El hombre llamó al 911 e intentó resucitarlo.

La familia de Marte, quien era autista, pide justicia.

2 Comments
Manuel
Manuel
13 minutos hace

New York ta feo

María
María
1 hora hace

Esos parques, son misteriosos, yo he sabido que no se pueden andar solos

