N. YORK: Desconocidos roban y asesinan a un joven dominicano
NUEVA YORK.- Un joven dominicano fue asesinado en un parque de El Bronx por desconocidos que robaron su celelar y otras pertenencias.
Ronel Marte, de 26 años, fue encontrado en el parque Starlite con un balazo en el pecho por un hombre que cruzaba por el lugar después de una jornada de trabajo. El hombre llamó al 911 e intentó resucitarlo.
La familia de Marte, quien era autista, pide justicia.
New York ta feo
Esos parques, son misteriosos, yo he sabido que no se pueden andar solos