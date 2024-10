N. York comienza a reducir los límites de velocidad en sus calles

Ydanis Rodríguez

NUEVA YORK.- El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT) comenzó a reducir el límite de velocidad en ubicaciones selectas luego de la promulgación de la Ley Sammy.

El primer corredor es Prospect Park West en Brooklyn, donde el NYC DOT instaló nuevas señales de límite de velocidad de 20 millas por hora a lo largo de un tramo de 19 cuadras desde Grand Army Plaza hasta Bartel-Pritchard Square.

«La velocidad de un conductor puede significar la diferencia entre la vida y la muerte en un accidente de tráfico, por lo que os límites de velocidad que estamos haciendo ayudarán a proteger a todos los que comparten nuestras concurridas calles», dijo el comisionado del NYC DOT, Ydanis Rodríguez.

“Agradezco a Amy Cohen Eckstein y a toda la familia de Sammy por su incansable defensa para darle a la ciudad de Nueva York la autoridad legal para reducir los límites de velocidad. Sin Amy and Families for Safe Streets, el grupo que fundó en respuesta a la trágica muerte de Sammy, no estaríamos aquí hoy honrando la memoria de su hijo y evitando que otras familias experimenten el mismo dolor de perder a un ser querido a causa de la violencia vial”, dijo.

La agencia pronto implementará una Zona Lenta Regional en el Bajo Manhattan y también reducirá el límite de velocidad a lo largo de un tramo de 1.4 millas de Audubon Avenue en el norte de Manhattan.

Para fines de 2025, el NYC DOT reducirá los límites de velocidad en 250 ubicaciones, dando prioridad a áreas como escuelas, calles abiertas, calles compartidas y nuevas zonas regionales lentas en cada distrito.

Este martes se cumplieron 11 años desde que Sammy Cohen, de 12 años, fuera atropellado de muerta en la esquina donde hoy se dio inicio a la implementación de la ley aprobada en su nombre.

Aprobada en la sesión legislativa de 2024 en Albany y firmada por la gobernadora Kathy Hochul a principios de este año, la Ley Sammy otorga a la ciudad de Nueva York la autoridad para reducir los límites de velocidad a 20 MPH con señalización adecuada en calles individuales.

El NYC DOT reducirá los límites a 10 MPH en todas las calles compartidas actuales y futuras, así como en las calles abiertas que han experimentado importantes mejoras de diseño.