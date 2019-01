NJ: Utilizan fondos del gobierno para defender a inmigrantes

NUEVA JERSEY.- Por primera vez se están utilizando fondos del gobierno de Nueva Jersey para defender y proteger a inmigrantes en las cárceles de inmigración ubicadas en el estado.

Los fondos de más de $2 millones ayudarán a duplicar el número de abogados gratis en los centros de detención.

“Tenemos un programa donde representamos a los inmigrantes que no tienen con qué contratar abogados privados, nosotros no escogemos casos basado en si tienen un caso bueno o malo, o quiénes son”, dijo un defensor de la organización The American Friends Service Committee.

Agregó que “sencillamente, actuamos bajo el principio de que una persona merece tener abogado, es un derecho que debe ser fundamental y automático en inmigración”.

El gobernador Phil Murphy y la Legislatura aprobaron los fondos en 2018, que comenzarán a ser utilizados en el Año Nuevo.

La meta es poder llegar al mayor número de inmigrantes en proceso de deportación y ayudarles con un proceso que les permita conseguir una fianza y les otorgue libertad.

Los fondos servirán para contratar a siete abogados con experiencia para fortalecer el equipo legal de la organización The American Friends Service Committee.